120 مصوبه سفر هیئت دولت به استان تهران اجرا شد

کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: سفر هیئت دولت به شهرستانهای استان تهران در مجموع 346 مصوبه در پی داشت که هزار و 102 پروژه در استان تعریف و تاکنون هزار و 300 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: 226 مصوبه در شهرستانهای استان تهران بیش از 87 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و امید است تا آغاز دور دوم سفر هیئت دولت به این استان این پیشرفت به بیش از 95 درصد برسد و مصوبات سفر اول تمام شود.

همچنین فرماندار شهریار در مورد مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به این شهرستان به مهر گفت: 36 مصوبه دستاورد دور اول سفر رئیس جمهور به شهرستان شهریار است که تاکنون 34 مصوبه اجرایی شده و دو مصوبه در حال پیگیری و اجراست.

محمدعلی عرفان منش بیان داشت: بیش از 95 درصد مصوبات در شهریار اجرا و 140 میلیارد ریال برای پروژه ها هزینه شده است.

وی متذکر شد: هم اکنون کار اجرایی 75 درصد پروژه ها به اتمام رسیده و 23 درصد پروژه ها بین 50 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی و دو درصد پروژه ها زیر 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.