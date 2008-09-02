به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر وکیلیان در جمع دادستانهای مناطق مرزی کشور با اشاره به اینکه عمده جرایم و آسیبهای اجتماعی معلول نابسامانیها و کاستیها و دارای زمینههای جامعه شناختی و روانشناختی است، تصریح کرد: داستانها به عنوان نماینده ویژه تشکیلات قضایی در شهرستانها باید با اشراف نسبت به پدیدههای اجتماعی و کشف علت بروز جرایم و آسیبهای اجتماعی در صدد مبارزه با ریشهها و علتها برآیند و اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی در ادامه گفت: هزینه پیشگیری از وقوع جرم به مراتب کمتر از هزینههای اختصاص یافته برای مقابله و درمان است و باید پیشگیری از وقوع جرم در جامعه ما به صورت نهادینه و سازمان یافته دنبال شود.
وکیلیان با اشاره به ظهور و پیدایش شیوههای نوین مجرمانه در جامعه امروز اظهار کرد: پیشگیری از بروز شیوههای نوین جرم در جامعه نیازمند توانمندسازی و ارتقای دانش و شناخت درست پدیدههای نوظهور اجتماعی و فنی از جمله ابزار و ادوات مدرن مانند فضای سایبر، اینترنت و... که میتوانند وسیله ارتکاب جرم قرار گیرند، هستند.
وی با اشاره به زمینههای بروز جرایم در مناطق مرزی کشور اظهار کرد: ریشه بسیاری از جرایم، ورود عناصر و ابزار مجرمانه از طریق مرزهای کشور است و از جمله مهمترین راهکارهای پیشگیری از بروز جرم، کنترل و نظارت مجدانه مرزهای کشور است.
وکیلیان، قطع منابع تغذیه مالی شبکههای مجرمانه را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: مساله پولشویی و تزریق پول کثیف در فرآیند فعالیت شبکههای مجرمانه و باندهای سازمان یافته، باید توسط دادستانها مورد عنایت قرار گیرد و راهکارهای مقابله با این پدیدهها با جدیت پیگیری و اعمال شود.
وی، مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر و سلاح، جرایم فضای سایبر و... را نیازمند برنامهریزی منسجم و همهجانبهنگرانه با محوریت پیشگیری دانست و بر ضرورت افزایش تعامل دادستانها در راستای اتخاذ رویههای واحد در برخورد با جرایم و پیشگیری از بروز آنها تاکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه دادستان در نظام قضایی کشور گفت: دادستان به عنوان مقامی که میتواند در جهت نظارت بر حسن جریان امور در مواقع تضییع حقوق عمومی از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و دیگر اهرمهای قضایی تذاکرات لازم را اعمال کند، باید از ظرفیتهای قانونی خود در جهت صیانت از حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
وی در پایان از دادستانهای سراسر کشور خواست طرحهای پیشنهادی خود را در معرض عملیاتیسازی فرآیند پیشگیری از وقوع جرم به دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ارسال نمایند.
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