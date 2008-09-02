518 میلیارد تومان اعتبار صرف پروژه های عمرانی شهرداری مشهد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، ساماندهی کانالها و جمع آوری آبهای سطحی و احداث شبکه معابر، اصلاح و احداث تقاطع های غیر مسطح را دو بخش پروژه های عمرانی عنوان کرد و افزود: امسال 29 طرح و 214 پروژه با 518 میلیارد تومان اعتبار در سطح شهر اجرا و تکمیل می شود.

شهردار مشهد از رفع مشکل آب افتادگی بخشهایی از شهر با اتمام نهر نادری خبر داد و گفت: ایمنی بخشیدن به شهر و حفاظت و صیانت در مقابل سیلاب از اهداف اجرای پروژه ای است که دو دهه از شروع آن می گذرد و هنوز به اتمام نرسیده است.

وی با اشاره به اتمام پروژه های نیمه تمام در سال جاری افزود: امسال طول این مسیل کامل می شود تا مشکل اساسی بخشهایی از شهر رفع شود.

پژمان اظهار داشت: نهر نادری از خیابان توحید آغاز و با گذشتن از زیر حرم مطهر به جاده سرخس می رسد که به دلیل پروژه میدان شهدا و زیرگذر حرم مطهر این کانال منحرف شده و از خیابان توحید به خیابان محسن کاشانی، چهارراه خواجه ربیع، تقاطع آزادی، میدان شهید گمنام و بلوار امت و از آنجا به جاده سرخس می رود.

شهردار مشهد در پایان اظهار امیدواری کرد: با اتمام پروژه های نیمه تمام که موجب نازیبایی و اختلال در رفت و آمد شده، شهروندان بتوانند از امکانات موجود در شهر استفاده نمایند.