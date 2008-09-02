مسئولان ابومسلم با شخصیتم بازی کردند / بهترین تصمیم قطع همکاری بود

جاسم محمدغلام در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فسخ قراردادش با تیم فوتبال ابومسلم مشهد گفت: 2 ماه از عقد قراردادم با این تیم می گذشت ولی آنها به تعهدات مالی خود عمل نکردند و من هم به عنوان یک بازیکن حرفه ای نمی توانستم به همکاری خود با این تیم ادامه دهم، به همین دلیل قراردادم را با آنها فسخ کردم.

وی با بیان اینکه مسئولان باشگاه ابومسلم با شخصیتش بازی کردند زیرا وی یک بازیکن ملی پوش است، افزود: یک ماه از تاریخ صدور چکشان گذشت ولی حاضر به پرداخت طلبم نبودند. من تلاش زیادی انجام دادم تا در این تیم بمانم اما کوتاهی از جانب آنها بود، در نهایت هم بهترین تصمیم قطع همکاری بود.

مدافع تیم فوتبال عراق خاطرنشان کرد: من 4 بازی بصورت رایگان برای ابومسلم انجام دادم و یک ریال هم از مسئولان این تیم دریافت نکردم، در حالیکه پیش از حضور در این تیم چند پیشنهاد از تیم های عربی داشتم که پیشنهاد مالی آنها دو برابر بیشتر از ابومسلم بود اما به خاطر امام رضا(ع) و شهر مشهد، به آن پیشنهادها جواب منفی دادم و با این تیم قرارداد بستم.

محمدغلام که دیروز به عراق بازگشت، در پایان گفت: پیش از این بازیکنان عراقی که در ایران بازی می کردند از جو خوب حاکم در تیم های سخن می گفتند و من هم می خواستم این موضوع را تجربه کنم اما تجربه خوبی نداشتم. البته اگر شرایط مهیا شود باز هم حاضرم به ایران بازگردم و فوتبالم را در لیگ این کشور ادامه دهم.