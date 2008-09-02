به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از کمیته اطلاع رسانی گروه پویش دعوت از خاتمی ، سعید حجاریان در دیدار با هسته مرکزی "پویش دعوت از خاتمی" گفت : خاتمی مناسبترین نامزد اصلاح‌طلبان است و خوب است بیاید، اما باید خود به این نتیجه برسد زیرا در این صورت انگیزه و توان بیشتری برای پیگیری اهداف تعیین‌شده خواهد داشت و برای پیشبرد اصلاحات پس از پیروزی در انتخابات پایمردی بیشتری خواهد کرد.

وی افزود: اگر خاتمی بیاید با تمام توان به کمک او خواهیم آمد و نمی‌گذاریم که در این میدان تنها بماند.

عضو ارشد جبهة مشارکت ایران اسلامی افزود: خاتمی بهتر است به عنوان نماینده دموکراسی‌خواهان ایرانی وارد عرصه انتخابات شود، این نیز بدان معناست که باید بکوشد به سوگند خود برای اجرای قانون اساسی در حد توان پایبند باشد و ازقانون اساسی و حقوق ملت پاسداری کند.

وی با اشاره به مدل حکومتی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: خاتمی و دولتش اگر می‌خواهند مؤثر واقع شوند ، برای دستیابی به اهداف دموکراسی‌خواهانه در چارچوب جمهوری اسلامی بکوشند وبرای موفقیت در پیگیری اهداف فوق، خاتمی ناچار است که با تکیه بر یک جریان اجتماعی در انتخابات شرکت کند .