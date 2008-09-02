به گزارش خبرگزاری مهر ، مذاکرات هیئت روسی به سرپرستی مدیر عامل شرکت اتم استروی اکسپورت به عنوان پیمانکار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر با مسئولان ایرانی پایان یافت و طرفین در بیانیه ای مشترک از توافق بر سر رعایت توافق های قبلی و قراردادی و رعایت برنامه کاری پروژه و تامین نیروهای مورد نیاز از سوی طرف روسی همچنین ارسال به موقع تجهیزات تاکید کردند.

این گزارش می افزاید: شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران وشرکت اتم استروی اکسپورت به عنوان کارفرما و پیمانکار در خصوص نیروگاه اتمی بوشهر در پایان مذاکرات دو روزه خود در بوشهر اطلاعیه ای به این شرح صادر کردند:

" در پی انتصاب آقای رزنیکوف به عنوان مدیر عامل شرکت ASE (پیمانکار) ایشان به همراه مدیران شرکت جهت آشنایی بیشتر به عملیات اجرایی پروژه و بازدیدهای دوره ای از فعالیت های جاری ضمن سفر به بوشهر در جلسات مشترک با همتای ایرانی به بررسی موضوعات پروژه پرداخته و در این ملاقاتها بر رعایت توافق های قبلی و قراردادی و رعایت برنامه کاری پروژه وتامین نیروهای مورد نیاز از سوی شرکت ASE جهت تحقق برنامه و همچنین ارسال به موقع تجهیزات تاکید گردید."

سرپرستی طرف ایرانی را دراین مذاکرات "احمد فیاض بخش" مدیر عامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و معاون سازمان انرژی اتمی برعهده داشت .