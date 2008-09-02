به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار نمایندگان جشنواره تئاتر دانشجویی با مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو مقرر شد برای شناسایی استعدادهای جوان دانشگاهی همایشی با حضور برندگان بخش نمایشنامه‌نویسی دوره‌های مختلف این جشنواره برگزار شود.

شهرام گیل‌آبادی در دیدار با دبیر و سایر مدیران جشنواره تئاتر دانشجویی با اشاره به اینکه این جشنواره باید هر سال با ابتکارهای جدید برگزار شود گفت: ما می‌توانیم امکانات در اختیار دانشجویانی قرار دهیم که دوست دارند به عرصه نمایش رادیویی وارد شوند.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو همچنین از راه‌اندازی بخش تئاتر دانشگاهی در رادیو نمایش خبر داد و افزود: ما حاضریم برای دوستان دانشجو کارگاههای آموزشی نمایش رادیویی برگزار و کارهای قوی دانشجویی را برای پخش از رادیو ضبط کنیم.

پیشنهاد افزوده شدن بخش نمایش رادیویی به جشنواره تئاتر دانشجویی نیز از سوی نمایندگان دانشجویان مطرح شد که گیل‌آبادی از آن استقبال کرد. به این ترتیب در جشنواره تئاتر دانشجویی بخش نمایش رادیویی نیز برگزار می‌شود.