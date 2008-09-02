به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان، بعد از ظهر امروز در نشستی با مدیران سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری و اعضای دبیرخانه بزرگداشت قیام گوهرشاد گفت: ‌گسست فرهنگی در مشهد موجب شده علاقمندی واحد نسبت به این شهر وجود نداشته باشد.

شهردار مشهد با تاکید بر اینکه اگر کار فرهنگی ضعیف انجام شود، سایر فعالیتها نیز تحت الشعاع قرار می گیرد، اظهار داشت: به دلیل ورود لحظه ای فرهنگهای جدید به مشهد با حضور زائران و مسافران میلیونی این شهر کار فرهنگی در مشهد بسیار مشکل است و باید تعلقات شهروندان به شهر را تقویت کرد.

وی تصریح کرد: زمانی می توان احساس تعلق شهروندان را تقویت کرد که فرهنگ غالب به خوبی معرفی شود و وجود مضجع شریف حضرت رضا(ع) می تواند فرهنگ غالب برای مردم باشد.

پژمان یادآور شد: نگه داشتن پیشینه یک شهر امری ضروری است زیرا زمانی که جامعه ارتباط را خود با گذشته تاریخی را قطع کند بی هویت خواهد شد.

شهردار مشهد افزود: برخی از حوادث گذشته مهم و برجسته است که حادثه قیام گوهرشاد یکی از این نمونه هاست و باید آثار و نتایج آن برای نسل امروز روشن شود.

وی تاکید کرد: پرداختن به گذشته نباید فقط در گذشته متوقف شود بلکه باید از نتایج آن امروز بهره برداری کرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و شهرداری مشهد نیز ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده در خصوص دبیرخانه بزرگداشت قیام گوهرشاد گفت: معرفی مشهد به عنوان شهری با سابقه فرهنگی و معنوی و ترویج شهروندی در ماموریت سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری است و پرداختن به حادثه های هویت ساز یکی از اولویتهای کاری سازمان در همین راستا قرار دارد.

حسین شادکام افزود: بزرگداشت قیام گوهر شاد و قیام دهم دی ماه در مشهد از حوادث مهم و تاریخی شهر مشهد است که این سازمان با رویکرد معرفی شهر مشهد به عنوان شهری فرهنگی و معنوی در دستور کار قرار دارد.