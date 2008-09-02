خوزستان از امکانات حمل و نقل مناسبی برخوردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید محمد جعفر حجازی، عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات فرودگاههای خوزستان عنوان کرد: توسعه استان مستلزم توسعه امکانات حمل و نقل است و برای این کار مسئولان متولی حمل و نقل استان باید با برنامه ریزی مناسب هر چه سریع تر مشکلات این بخش را برطرف کنند و باعث توسعه آن شوند.

وی با اشاره به لغو مکرر پروازها و کمبود تعداد پروازها در فرودگاه های استان اظهار داشت: مشکلات موجود در فرودگاه های خوزستان غیر قابل حل نیست و می توان با همفکری و همیاری دستگاه های متولی این امر، بر این مشکلات فائق آمد.

حجازی با انتقاد از برخی شرکتهای بزرگ خوزستان از جمله نفت، فولاد، پتروشیمی و گاز افزود: با توجه به اینکه کارکنان این شرکتها حجم زیادی از مسافران فرودگاهها را شامل می شوند، باید در رفع نواقص و کمبودهای موجود در فرودگاههای خوزستان سرمایه گذاری و هزینه کنند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که متاسفانه شاهد آن هستیم بی توجهی به مسافران خوزستان در سایر فرودگاه های کشور است و به طور مثال طولانی ترین فهرست انتظار در فرودگاه مهرآباد مربوط به مسافران خوزستانی است.

حجازی افزود: مسئولان مربوطه در فرودگاه مهرآباد حاضر به جوابگویی در مورد بی توجهی به مسافران خوزستانی نیستند در حالیکه تعداد پروازهای این فرودگاه به استان خوزستان بسیار کم است و باعث ایجاد مشکلات برای خوزستانی ها شده است.

حجازی همچنین خواستار حضور میراث فرهنگی در فرودگاه‌های استان به ‌منظور ‏معرفی صنایع دستی و مناطق گردشگری استان به مسافران خارجی شد.‏