سیمان به طور کامل از سبد حمایتی خارج شده است/ اکنون صادرات سیمان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد عصر سه شنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی طرح آمایش صنعت و معدن مازندران در آمل در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر زمان اجرای فازهای بعدی طرح آزادسازی سیمان در کشور اظهار داشت: هم اکنون سیمان از سبد حمایتی دولت خارج شده است.

وی با بیان اینکه راه اندازی ستاد سیمان در کشور سبب رفع برخی مشکلات در این صنعت شده است، تصریح کرد: بسیاری از پروژه های سیمانی که از سال 68 عملیات اجرایی آن آغاز شده بود، هم اکنون به بهره برداری رسیده است.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه در 9 ماهه گذشته 17 طرح سیمانی وارد مدار تولید در کشورشده است، یادآور شد: ظرفیت تولید سیمان در کشور تا پایان سال به 64 میلیون تن خواهد رسید.

وی با اعلام این مهم که عرضه سیمان در کشور بیش از نیاز داخلی است، یادآور شد: با آزاد سازی قیمت سیمان در برخی از استانها شاهد کاهش قیمت سیمان تا 50 درصد در بازار آزاد بودیم.

سمیعی نژاد یادآورشد: با اجرای مصوبه دولت برای آزادسازی سیمان صدور حواله برای تهیه سیمان حذف و وارد یک مرحله گذرا از بخش کاملا دولتی به بخش کاملا خصوصی در صنعت سیمان می شویم.

به گفته وی هدف نهایی وزارت صنایع و معادن در آزاد سازی، تولید، عرضه و فروش سیمان توسط کارخانجات عرضه سیمان کشور است. وی در پاسخ به این سئوال که آیا صادرات سیمان اکنون در کشور صورت می گیرد، گفت: به واسطه پاسخ دادن به تقاضای داخلی اکنون صادرات سیمان نداریم.

سمیعی نژاد درپاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر پیشرفت فیزیکی کارخانه سیمان کیاسر اظهار داشت: تسهیلات این طرح دو هفته گذشته به تصویب شورای اقتصاد رسیده و مقرر شد طرح سیمان کیاسر ظرف 30 ماه آینده به بهره برداری برسد.

وی همچنین تعطیلی کارخانجات سیمان در برخی مقاطع سال را مردود اعلام کرد و گفت: اکنون قیمت سیمان در کشور ثابت بوده و کیفیت بالای سیمان در کشور مطابق با استانداردهای جهانی است. سمیعی نژاد خاطر نشان کرد: اکنون سیمان به طور کامل از سبد حمایتی خارج شده است.