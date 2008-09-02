به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنا، در برخی موارد صندوق‌های بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی سهامی را بابت رد دیون از دولت دریافت می‌کنند که برای انتقال آن‌ها به شرکت‌های تابعه یا زیرمجموعه‌شان ناچار به حضور در بورس و واگذاری از طریق رقابت هستند، بنابراین درخواست‌هایی وجود داشت که این روند تغییر کند.

از همین رو مقرر شد تا سهامی که بابت رد دیون واگذار شده و شرکت درنظر دارد تا آن را به شرکت‌های تابعه خود واگذار کند (به گونه‌ای که بیش از 95 درصد مالکیت در اختیار آن شرکت باشد)، خارج از ساعات معاملاتی و به قیمت توافقی داد و ستد شوند.

ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات به منظور الحاق به مقررات معاملات بورس اوراق بهادار تهران در پنج ماده به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده 1 – سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری یا سایر اشخاص، نهادها و سازمان های مشابه که سهامی را بابت طلب خود از دولت دریافت می‌کنند می‌توانند با رعایت مقررات بورس آن را به شرکت‌های تحت مالکیت و کنترل خود که حداقل 95 درصد از سهام آنها را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند، خارج از جلس? رسمی معاملات انتقال دهند.

ماده 2 – درخصوص معاملاتی که قبلاً انجام شده است، سازمان‌ها یا نهادهای مذکور حداکثر 30 روز پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه می‌توانند نسبت به انتقال فوق‌الذکر و با قیمت پایانی روزانه سهم در تاریخ انتقال، اقدام کنند.

ماده 3 – درخصوص معاملاتی که پس از تاریخ این مصوبه انجام شود، انجام معامله انتقالی فوق‌الذکر حداکثر 30 روز پس از انجام معامله انتقالی از دولت و با قیمت انتقال اولیه، امکان‌پذیر است.

ماده 4 – این معاملات در نماد معاملاتی اصلی سهم با پرداخت کلیه هزینه‌ها و کارمزدهای معاملاتی مانند معاملات عادی انجام می‌شود.

ماده 5- این ضوابط در 5 ماده در اول مرداد 87 به تصویب شورای‌عالی بورس رسید.