تولید دو کارخانه سیمان هرمزگان 165 هزار تن در سال است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی زاده، عصر امروز در حاشیه آغاز به کار یگانهای نظارت اداره کل بازرگانی هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به خارج شدن سیمان از سبد حمایتی دولت، شرایط جدید تامین سیمان مورد نیاز پروژه های متعدد عمرانی اعلام و به واحدهای مربوطه ابلاغ شده است.

وی گفت: شرایط تحویل سیمان از طریق نظامهای صنفی توزیع تنها ویژه پروانه های ساختمانی دارای زیربنای کمتر از 700 متر مربع است و پروژه های ساختمان سازی بزرگتر از جمله طرحهای انبوه سازی باید سیمان مورد نیاز خود را از شرکت سیمان تهیه کنند.

عبدلی زاده اختصاص سیمان به پروژه های عمرانی استان در بخشهای پیمانکاری دولتی را نیز منوط به تائید و معرفی معاونت عمرانی استانداری هرمزگان اعلام کرد.

مدیرکل بازرگانی هرمزگان با اشاره به تولید شش هزار تنی مجموع دو مجتمع تولید سیمان هرمزگان شامل "کارخانه سیمان بندرخمیر" و " سیمان هرمزگان" ادامه داد: مقرر شده است با هدف سرعت دهی به انجام پروژه های متعدد عمرانی استان بیش از 80 درصد تولید این دو مجتمع در هرمزگان مصرف شود.