به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه "داستانهای ناتمام قرآن" عنوان برنامه‌ای است که در طول روزهای برپایی نمایشگاه در سه بخش وهر بخش به مدت ده روز برگزار می‌شود.

در این برنامه که برای گروه سنی نوجوانان در نظر گرفته شده است، داستانی از مجموعه داستانهای قرآنی در قسمت اول هر کتاب آورده شده است ودر قسمت دوم آن نیز داستانی نیمه تمام از اتفاقات دوران معاصر ذکر شده است که شرکت‌کنندگان در این مسابقه با برداشتهایی که از قسمتهای اول و دوم هر کتاب دارند، پایان آن را به رشته تحریر در خواهند آورد.

داستان حضرت خضر وحضرت موسی، اولین سری از کتابهای این مسابقات به قلم نویسنده توانای جوان خانم راضیه زواره است که در انتهای دهه اول ماه مبارک رمضان به سه نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.