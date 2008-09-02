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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

استفاده پاکستان از قبایل مرزی علیه طالبان

استفاده پاکستان از قبایل مرزی علیه طالبان

با افزایش تنش ها در مناطق قبیله ای پاکستان در مرز افغانستان، اسلام آباد با قبایل مرزی توافقنامه امضاء کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، تهاب خان، یک مقام ارشد دولت پاکستان در منطقه قبیله ای خیبر اعلام کرد: بزرگان قبیله های پشتون ساکن خیبر توافقنامه ای را با مقامات دولتی و به منظور تضمین امنیت کاروان های عبوری از این منطقه امضاء کرده اند.

گذرگاه خیبر یکی از دو گذرگاه کالاهای عبوری از پاکستان به افغانستان بوده و قسمتی از نیازهای لجستیک نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در کابل از این گذرگاه عبور می کند.

در شرایطی که اسلام آباد سعی دارد از طریق آتش بس با گروههای تروریستی، امنیت را در پاکستان تثبیت کند، آمریکا و متحدانش خواستار برخورد نظامی با طالبان و طرفداران آن در مناطق قبیله ای هستند.

کد مطلب 743088

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