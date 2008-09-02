تلاش سارکوزی برای احیای نفوذ فرانسه در خاورمیانه

دیدار تاریخی نیکلا سارکوزی در مدت پنج سال اخیر از دمشق می تواند به عنوان یک سمبل برای دیگر رهبران کشورهای غربی به شمار رود. پس می توان این گونه گفت که این سفر به معنای پایان یافتن دوران تلاش برای انزوای دیپلماتیک سوریه است.

در عین حال، نزدیکی روابط دمشق و پاریس می تواند به معنای نزدیکی روابط دمشق و واشنگتن نیز باشد. روابط میان واشنگتن و پاریس با دمشق پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان در سال 2005 میلادی روبه وخامت و تیرگی رفت و این مسئله به سرویس های امنیتی سوری نسبت داده شد.

در این راستا، واشنگتن سفیر خود را از دمشق فراخواند، اما روابط خود را با سوریه قطع نکرد. ازسوی دیگر، ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه در اقدامی نسنجیده و کاملا احساساتی تصمیم به توقف روابط دیپلماتیک پاریس و دمشق گرفت.

شیراک از دوستان صمیمی و قدیمی حریری به شمار می رود.

نباید این نکته را نیز فراموش کنیم که فرانسه خود در پی کسب موقعیت از دست رفته خود در منطقه خاورمیانه پس از قطع رابطه شیراک با دمشق و عدم حضور در جنگ عراق است.

ازسوی دیگر، سوریه که در بحبوحه جنگ حزب الله با اسرائیل حمایت کاملی از مقاومت به عمل آورد، از جانب آمریکا و غربی ها بشدت مورد انتقاد قرار گرفت.

پس می توان سفر سارکوزی به دمشق را یک پیروزی کامل برای سوری ها به شمار آورد زیرا نشان از تسلیم غربی ها در برابر این ملت عرب دارد.

البته این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که فرانسوی ها متوجه شده اند که سوریه نقشی غیرقابل انکار در حوادث منطقه برعهده دارد. سوریه در سال های اخیر در برابر فشارهای واشنگتن مقاومت کرد و اکنون پاداش این مقاومت را دریافت می کند.

به گزارش مهر، اما آمریکایی ها تاکید کرده اند تا زمانی که سوریه نقشی مثبت را در منطقه و جهان برعهده نگیرد، از الگوی فرانسوی ها تبعیت نخواهند کرد.

دولت سوریه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در لبنان و تعیین میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور، ازسوی غربی ها بویژه فرانسه مورد استقبال قرار گرفت. یکی از نشانه های این استقبال، حضور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مراسم روز ملی فرانسه بود که به دعوت شخص سارکوزی صورت گرفت.

اسد همچنین در نشست اتحادیه مدیترانه ای که با حضور بیش از 40 نفر از سران جهان تشکیل شد، حضور یافت.

در همین حال، نباید این نکته را نیز فراموش کنیم که فرانسه خود در پی کسب موقعیت از دست رفته خود در منطقه خاورمیانه پس از قطع رابطه شیراک با دمشق و عدم حضور در جنگ عراق است.

سارکوزی در این راستا، قصد دارد یک نشست چهارجانبه را با سران کشورهای ترکیه، قطر و سوریه برگزار کند که بویژه موضوع مذاکرات غیرمستقیم میان دمشق و تل آویو در آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

با وجود تلاش های فرانسوی ها برای کسب دوباره نفوذ خود در منطقه عرب نشین و خاورمیانه، اما سوریه به امتیازی بسیار ارزشمند دست یافت و آن خروج از انزوایی بود که در چند سال گذشته بر این کشور حکمفرما شده بود.