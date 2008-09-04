هشدار سازمان ملل درباره بروز قطحی در اتیوپی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سازمان ملل، "جان هولمز" رئیس آژانس امدادرسانی فوری سازمان ملل متحد که به اتیوپی سفر کرده است از کشورهای جهان درخواست کرد برای جلوگیری از بروز قحطی در این کشور افریقایی کمکهایی را به آن ارسال کنند.

به گفته مقامات سازمان ملل در حال حاضر حدود چهار میلیون نفر از مردم اتیوپی به کمکهای فوری نیاز دارند. هشت میلیون نفر دیگر نیز در این کشور به توزیع کمکهای غذایی نیاز دارند.

جاری شدن سیل، خشکسالی و افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی آثار بسیار ویرانگری بر اتیوپی بر جای گذاشته است.

به گفته مسئولان سازمان ملل متحد اگر کمکهای غذایی هر چه زودتر به اتیوپی ارسال نشود امکان دارد تاریخ بار دیگر تکرار شود.

در قحطی سال 1984 در اتیوپی حدود یک میلیون نفر جان باختند. در حالی مردم اتیوپی از گرسنگی در حال مرگ هستند که نیروهای نظامی این کشور در سومالی درگیر جنگی پرهزینه شده اند. کودکانی که از سوء تغذیه رنج می برند از قربانیان اصلی این وضعیت در اتیوپی هستند. با وجود ارسال کمکهای غذایی جهانی به اتیوپی این کمکها به هیچ وجه کافی نیست.