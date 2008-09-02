ایستگاه تلویزیونی باغ گلین گرگان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل مرکز صداو سیمای گلستان در این آیین گفت: این ایستگاه برای دستیابی خانوارهای روستایی مناطق مرتفع این شهرستان به تصاویر شبکه‌های سیما راه اندازی شده است.

محمدعلی احمدی افزود: با بهره برداری از این ایستگاه، مشکل چند روستای محاط در کوه منطقه برای دریافت تصاویر سیما برطرف شد.

وی اظهار داشت: برای پوشش مطلوب تصاویر و برنامه ای این مرکز به زودی چند ایستگاه تلویزیونی دیگر نیز در مناطق مختلف استان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، صدا و سیمای مرکز گلستان از تولیدات جدید این مرکز شامل دو اثر موسیقی با عنوان "موسیقی گلستان نواخته شد" و "باران" در اداره شعر و موسیقی خبر داد.

بر اساس این گزارش، اثر موسیقی گلستان نواخته شد با صدای مرتی فلاحتی و با الهام از مقامهای موسیقی کتولی و با ساختار ارکسترال به آهنگسازی و تنظیم سعید معصومی و با شعری از مولانا تولید شده است.

همچنین قطعه باران با آهنگسازی فریدون رومی و رضا معنوی باتوجه به اهمیت آب و ارزش نزولات الهی به دو زبان فارسی و ترکمنی برای مخاطبین تولید شده است.

اسحاق ملاح و فریدون رومی خوانندگان این آثار هستند.