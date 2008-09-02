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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۴۵

ایستگاه تلویزیونی باغ گلین گرگان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: ایستگاه تلویزیونی باغ گلین شهرستان گرگان، عصر سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل مرکز صداو سیمای گلستان در این آیین گفت: این ایستگاه برای دستیابی خانوارهای روستایی مناطق مرتفع این شهرستان به تصاویر شبکه‌های سیما راه اندازی شده است.

محمدعلی احمدی افزود: با بهره برداری از این ایستگاه، مشکل چند روستای محاط در کوه منطقه برای دریافت تصاویر سیما برطرف شد.

وی اظهار داشت: برای پوشش مطلوب تصاویر و برنامه ای این مرکز به زودی چند ایستگاه تلویزیونی دیگر نیز در مناطق مختلف استان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، صدا و سیمای مرکز گلستان از تولیدات جدید این مرکز شامل دو اثر موسیقی با عنوان "موسیقی گلستان نواخته شد" و "باران" در اداره شعر و موسیقی خبر داد.

بر اساس این گزارش، اثر موسیقی گلستان نواخته شد با صدای مرتی فلاحتی و با الهام از مقامهای موسیقی کتولی و با ساختار ارکسترال به آهنگسازی و تنظیم سعید معصومی و با شعری از مولانا تولید شده است.

همچنین قطعه باران با آهنگسازی فریدون رومی و رضا معنوی باتوجه به اهمیت آب و ارزش نزولات الهی به دو زبان فارسی و ترکمنی برای مخاطبین تولید شده است.

اسحاق ملاح و فریدون رومی خوانندگان این آثار هستند.

کد مطلب 743095

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