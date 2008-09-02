ملت ایران و بولیوی در برابر ابرقدرت ها کوتاه نخواهند آمد

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمود احمدی نژاد همراه همتای بولیویایی خود درجمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این درست است که فاصله جغرافیایی دو ملت طولانی است اما دلها ، اندیشه ها و آرمانهای دو ملت شبیه و نزدیک به هم است.

وی افزود: ملت بولیوی بعد از دهه ها و سده های طولانی با یک اراده مستحکم و ایستادگی در روند کاملا دموکراتیک دولت مستقل خود را که از درون ملت برخاسته بر سرکار آورد.

رئیس جمهور گفت: ملت بولیوی می خواهد مستقل باشد و پیشرفت و عدالت را برای خود برپا کند و همین طور در عرصه جهانی بر پایه عدالت و احترام متقابل با سایر کشورها در تعامل و همکاری باشد.

وی افزود: این همان چیزی است که نماینده مردم رشید بولیوی آقای مورالس فریاد می زند این حرف ، حرف ملت ما و ملت های آزادی خواه و آزادی طلب است. پس به همین دلیل است است که فاصله جغرافیایی زیاد است اما اراده های دو ملت به هم گره خورده است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: ما برای خدمت به مردممان و حقوق آنها در کنار هم خواهیم بود و در همین رابطه به آقای مورالس گفتگوهای مفصلی را انجام دادیم.

رئیس جمهور کشورمان افزود: مهم این است که امروز دو ملت در کنار یکدیگر یار و یاور هم هستند چرا که همکاری های ایران و بولیوی به نفع همه ملت ها و پیام آور صلح و دوستی و همکاری سازنده است.

اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی نیز طی سخنانی ضمن تشکر از مهمان نوازی دولت و ملت ایران گفت: بنده دولت ایران را تحسین می کنم چرا که امروز توانسته است در زمینه های صنعت و کشاورزی به پیشرفت های خوبی دست پیدا کند و این امر جای تحسین دارد و از سوی دیگر باعث شده بنده حیرت زده شوم.

مورالس گفت: بنده در این سفر مسائل زیادی آموختم و کشورها برای عظمت کشورهای دیگر و حتی ملت خود باید با سایر کشور ها ارتباط داشته باشند. وی با بیان اینکه فرهنگ ما فرهنگ سرخ پوستی است، گفت: ملت بولیوی امروز به دنبال فرهنگ گفتگو است و از طریق دولت ملی می خواهد این فرهنگ را اشاعه دهد.

رئیس جمهور بولیوی تصریح کرد : امروز با روابطی که بین دو کشور ایران و بولیوی وجود دارد هیچ کشوری دیگر نمی تواند روابط دو کشور را خراب کند.وی گفت: در گذشته بولیوی نمی توانست وزرا و سفرای خود را عوض کند به طوری که از طریق سفیر آمریکا این کار صورت می گرفت اما امروز در کشورهای آمریکای لاتین آزادی خواهی برخاسته است و بدنبال برقراری عدالت اجتماعی و فرهنگی در کشور خود هستند.

مورالس خاطرنشان کرد: امروز متاسفانه در داخل بولیوی سازمانهای اقتصادی و خارجی هستند می خواهند برنامه های ما عملی نشود ولی خوشبختانه دو سال و نیم است که حکومت در دست ماست که همین امر باعث تغییرات اجتماعی و فرهنگی شده است.

وی گفت: بنده به عنوان رئیس جمهور بولیوی پروسه خود مبنی بر بهینه کردن صنعت و فضای اجتماعی سیاسی را ادامه خواهم داد و همراه با ایران در زمینه عدالت و برابری همکاری خواهیم کرد.

رئیس جمهور بولیوی درادامه سخنان خود گفت: امروز ملت بولیوی در تلاش است تا همراه با سایر کشورها و حفظ محیط زیست و همچنین نگرانی تغییر آب و هوا در جهان سعی می کند مشکلات انرژی را حل و فصل کند که امروز روسای دو کشور ایران و بولیوی در این زمینه مسئولیت های جهانی و در بین ملت های خود دارند تا از محیط زیست حمایت کنیم.



روسای جمهور دو کشور همچنین پیش از بیان نقطه نظراتشان بیانیه مشترکی را به امضا رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر اوو مورالس که دیروز در راس هیئتی وارد تهران شد دقایقی پیش با بدرقه دکتراحمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان تهران را ترک کرد.