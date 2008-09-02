220 هزار تخلف رانندگی در جاده های گلستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علی اصغر مهری، عصر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان افزود: این میزان تخلف ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵درصد کاهش داشته است.
وی سرعت غیرمجاز را مهمترین علل بروز تصادفات جاده ای استان برشمرد و اظهار داشت: بیش از ۷۱هزار تخلف کنترل شده در جاده های این استان مربوط به سرعت غیرمجاز خودروها بوده است.
وی تصریح کرد: استفاده نکردن از کمربند ایمنی 46 هزار و 226 مورد و سبقت غیرمجاز 12 هزار و 290 مورد از تخلفات ثبت شده در جاده های استان را به خود اختصاص داده است.
به گفته سرهنگ مهری، ۱۱هزار و ۳۰۷ مورد مربوط به نقص فنی سیستم روشنایی و پنج هزار و ۲۴۶مورد از این تخلفات نیز مربوط به تجاوز به چپ بوده است.
فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان ادامه داد: چهار هزار و ۵۵۱ مورد از تخلفات کنترل شده به عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت سواران، دو هزار و ۲۶۴مورد مربوط به نداشتن برگ معاینه فنی توسط رانندگان ناوگان عمومی مسافربری و ۳۶۸مورد نیز مربوط به عدم رعایت حق تقدم مربوط بوده است.
وی عنوان کرد: موتورسواران ۲۲ درصد علت اصلی تصادفات در معابر برون شهری گلستان را تشکیل می دهند و سرعت بالای این وسیله در سطح جادهها از مهمترین علت افزایش تصادفات منجر به مرگ راکبان آن است.
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