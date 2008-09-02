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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۵۳

220 هزار تخلف رانندگی در جاده های گلستان ثبت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان گفت: 220 هزار تخلف رانندگی در پنج ماه سال جاری در جاده های این استان ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علی اصغر مهری، عصر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان افزود: این میزان تخلف ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ‪ ۱۵‬درصد کاهش داشته است.

وی سرعت غیرمجاز را مهمترین علل بروز تصادفات جاده ‌ای استان برشمرد و اظهار داشت: بیش از ‪ ۷۱‬هزار تخلف کنترل شده در جاده های این استان مربوط به سرعت غیرمجاز خودروها بوده است.

وی تصریح کرد: ‪استفاده نکردن از کمربند ایمنی 46 هزار و 226 مورد و سبقت غیرمجاز 12 هزار و 290 مورد از تخلفات ثبت شده در جاده های استان را به خود اختصاص داده است.

به گفته سرهنگ مهری، ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۰۷‬ مورد مربوط به نقص فنی سیستم روشنایی و پنج هزار و ‪ ۲۴۶‬مورد از این تخلفات نیز مربوط به تجاوز به چپ بوده است.

فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان ادامه داد: چهار هزار و ‪ ۵۵۱‬ مورد از تخلفات کنترل شده به عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت ‌سواران، دو هزار و ‪ ۲۶۴‬مورد مربوط به نداشتن برگ معاینه فنی توسط رانندگان ناوگان عمومی مسافربری و ‪ ۳۶۸‬مورد نیز مربوط به عدم رعایت حق تقدم مربوط بوده است.

وی عنوان کرد: ‪موتورسواران ۲۲‬ درصد علت اصلی تصادفات در معابر برون شهری گلستان را تشکیل می دهند و سرعت بالای این وسیله در سطح جاده‌ها از مهمترین علت افزایش تصادفات منجر به مرگ راکبان آن است.

کد مطلب 743101

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