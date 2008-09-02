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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۱۷

برنامه دیدارهای تدارکاتی تیم فوتبال جوانان اعلام شد

برنامه دیدارهای تدارکاتی تیم فوتبال جوانان اعلام شد

تیم فوتبال جوانان ایران در 3 دیدار تدارکاتی به مصاف تیم های لیگ برتری استقلال و پاس همدان و تیم دسته اولی داماش ایرانیان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان که خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در عربستان آماده می کند ، پس از لغو تورنمنت چهارجانبه تهران ، دیدار با تیم های داخلی را در دستور کار خود قرار داده است.

ازهمین رو تیم جوانان کشورمان فردا ابتدا در دورجدید دیدارهای تدارکاتی خود به مصاف تیم فوتبال استقلال تهران خواهد رفت. این دیدار ساعت 30/17 در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. تیم جوانان کشورمان چندی پیش در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2-1 مغلوب استقلال تهران شد.

تیم فوتبال جوانان همچنین روز پنج شنبه هفته جاری در دومین دیدار تدارکاتی خود در زمین کردان به مصاف پاس همدان خواهد رفت . این دیدار نیز راس ساعت 30/17 دقیقه برگزار خواهد شد .

ملی پوشان جوان کشورمان در آخرین دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم داماش ایرانیان خواهند رفت که این دیدار راس ساعت 30/17 دقیقه روز شنبه هفته آینده در زمین کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال جوانان ایران خود را برای حضور درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا که آبان ماه جاری در شهر دمام عربستان برگزار خواهد شد، آماده می کند. تیم جوانان کشورمان درگروه اول این مسابقات با تیمهای عربستان ، ژاپن و یمن همگروه است. 

کد مطلب 743105

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