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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۵۴

بازدید رئیس‌جمهور بولیوی از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران

رئیس جمهور بولیوى به همراه وزیر صنایع و معادن ، از مرکز پژوهشهاى کاربردى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور بازدید و با فعالیتهاى این مرکز آشنا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، رئیس‌جمهور بولیوى ضمن بازدید از بخشهاى بین‌المللى، پایگاه داده‌هاى علوم زمین کشورهاى آلبا، مرکز تحقیقات زمین‌شناسى پزشکى در نشستى با حضور وزیر صنایع و معادن، رئیس سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور و مدیران این سازمان، بر توسعه همکارى‌هاى دو کشور تاکید کرد.

"اوو مورالس" همچنین علاقمندى این کشور را براى همکاری با ایران در زمینه شناسایى منابع طبیعى و معدنى کشور و در زمینه انتقال تخصص و تکنولوژى در بخش علوم زمین اعلام کرد.

وی با اشاره به فعالیتهاى ارزنده و شاخص سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى ایران در زمینه اکتشاف مواد معدنى و تهیه اطلاعات پایه و همچنین ایجاد پایگاه داده‌هاى علوم زمین افزود : موافقتها و زمینه‌های  همکارى مشترک زیادى بین دو کشور وجود دارد و امیدواریم این روابط بیش از پیش گسترش یابد.

کد مطلب 743110

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