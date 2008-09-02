شناورهای سبک از تردد در دهانه تنگه هرمز و دریای عمان خودداری کنند

یاسر حزباوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: بنابر اعلام سازمان هواشناسی هرمزگان و مشاهدات عینی، وزش باد شدید در این مناطق موجب ایجاد خیزهای بلند بیش از 140 سانتی متر در دهانه تنگه هرمز و دریای عمان می شوند که می تواند به میزان بسیار جدی برای شناورهای سبک و قایق ها خطر آفرین باشد.

وی از صاحبان شناورهای سبک خواست تا حدالامکان از تردد در دریا خودداری کرده و قایقهای خود را به سوی آرامشگاه ها هدایت کنند.

حزباوی افزود: بنابر هماهنگی صورت گرفته با مدیریت اسلکه های مسافربری در بندرعباس، قشم و هرمز و در صورت حاکم شدن شرایط نامطلوب جوی این اسکله ها از حمل مسافر با شناورهای سبک و اتوبوس های دریایی خودداری و مسافرین را جهت حمل و نقل به اسکله شهید باهنر با بهره گیری از شناورهای نیمه سنگین هدایت خواهند کرد.