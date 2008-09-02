اراده پیشبرد روابط و پیگیری اجرای پروژه ها/ حمایت از عضویت غیر دائم ایران در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر ، روسای جمهور دو کشور با توجه به روابط حسنه فیمابین، ضمن ابراز رضایت از روند همکاری های موجود، مذاکرات انجام شده در تهران را مثبت توصیف نموده و در خصوص موارد ذیل توافق کردند:

- روسای جمهور دو کشور در فضایی آکنده از برادری موضوعات مورد علاقه مشترک در زمینه های مختلف که ایران و بولیوی را به هم پیوند می دهد بررسی نموده و بر اراده خویش جهت پیشبرد روابط و پیگیری مشترک اجرای پروژه ها برای توسعه اقتصادی و رفاه ملت های هر دو کشور تاکید نمودند.

- دو طرف بر تعهد خویش جهت مبارزه و انجام اقدامات سیاسی مشخص علیه هر گونه امپریالیسم به منظور تضمین دستیابی به تعادل بیشتر و دموکراتیک تر کردن روابط بین المللی بر پایه اصول عدالت، برابری، همبستگی و رفاه ملت های دنیا بر اساس اصل احترام به حق حاکمیت، آزادی تعیین سرنوشت ملت ها و عدم دخالت در امور داخلی، تاکید کردند.

- هر دو رئیس جمهور بر اهمیت نزدیکی روابط بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو پیمان آلبا، که بیانگر ایجاد اتحاد های جدید که برپایه اصل احترام متقابل، همبستگی و مکمل بودن استوار هستند.

- رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک پیروزی رئیس جمهور بولیوی در همه پرسی اخیر در این کشور آن را بیان آشکار و دموکراتیک ملت بولیوی درحمایت از عدالت اجتماعی و روند تغییراتی که رئیس جمهور مورالس اجرا می نمایند توصیف نمود.

- روسای جمهور دو کشور اعتقاد دارند که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران با اهداف صلح آمیز صورت می پذیرد و ایران در این راستا از هیچ تلاشی برای شفاف سازی و اعتماد سازی در خصوص برنامه هسته ای خود فروگذار نکرده است. لذا دخالت شورای امنیت در این موضوع هیچ توجیه حقوقی و فنی ندارد و آژانس بین المللی انرژی هسته ای تنها مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به موضوعات هسته ای می باشد.

- رئیس جمهور بولیوی بر حمایت خود از دولت جمهوری اسلامی ایران برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقطع زمانی 2009 تا 2010 که انتخابات آن در شصت و سومین اجلاس مجمع عمومی آن سازمان در اکتبر 2008 انجام خواهد شد، تاکید کرد.

- رئیس جمهور بولیوی برگزاری اجلاس اخیر وزرای امورخارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران را به رئیس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفته و آن را بیانگر عزم راسخ اعضای این جنبش در راستای ایفای نقشی سازنده در عرصه بین المللی و روابط جنوب - جنوب توصیف نمود.

- رئیس جمهوراوو مورالس آیما از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد ومردم ایران به خاطراستقبال گرم از ایشان و هیئت عالیرتبه وی تشکر نموده و آن را بیانگر روابط برادرانه ای که میان جمهوری بولیوی و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد دانست.