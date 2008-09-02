بخش دانشگاهی در نمایشگاه قرآن حضوری جدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانی با اشاره به برنامه‌ریزیهای صورت گرفته در ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشجویی با هدف حضور مؤثر بخش دانشگاهی در نمایشگاه بین‌المللی قرآن گفت: در نمایشگاه امسال علاوه بر غرفه‌هایی که در سالهای گذشته نیز وجود داشتند فعالیتهای جنبی، ویژه و تخصصی نیز خواهیم داشت. به نحوی که بخش دانشگاهی نمایشگاه را می‌توان به یک المپیاد قرآنی و مجموعه‌ای جشنواره های قرآنی دانشگاهی تشبیه کرد.

وی افزود: امسال غرفه‌های جدیدی را دایر کرده‌ایم که محملی است برای نمونه‌های عملی توجه به قرآن کریم ، از جمله طرح هجرت، طرح ولایت (آموزش اندیشه های اسلامی )، اسوه‌های قرآنی، آیه‌های سماوی و طرح آیه‌های بصری و ...

مدیر بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن یادآور شد: غرفه پایگاههای اینترنتی، معرفی جشنواره‌ها و مسابقات دانشگاهی، معرفی کتب و رشته‌های تخصصی و معرفی نشریات قرآنی از دیگر فعالیتهای این حوزه به شمار می‌آیند.