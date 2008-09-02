موضع بی رنگ اروپا علیه روسیه؛ نشانی از عدم اتحاد در اتحادیه

سران اتحادیه اروپا بویژه اروپای شرقی و اروپای غربی در سال های اخیر در برابر روسیه با اختلافات بسیاری مواجه بوده اند. این مقامات دوسوی قاره اروپا در نشست فوق العاده خود در بروکسل بار دیگر نیز از برقراری یک موازنه و اتخاذ یک موضع واحد در برابر مسکو ناتوان ماندند.

البته توقف مذاکرات درباره همکاری و مشارکت با روسیه ازسوی اروپا تنها اقدام جدی برای تنبیه روس ها در حمله به گرجستان به شمار می رود.

اروپایی ها به این نتیجه رسیدند که اعمال تحریم های تجاری و اقتصادی علیه روسیه به ضرر خودشان منتهی خواهد شد و این نوع تصمیم گیری که پیشتر نیز از سوی فرانسویان اعلام شده بود، مورد استقبال قرار گرفت.

ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با وجود آنکه توقف مذاکرات با مسکو را تاسف آور خوانده است، اما از موضع کلی اروپایی ها در مواجهه با روسیه ابراز خرسندی کرد.

بسیاری از تحلیلگران و مقامات بلندپایه غربی با قطع رابطه و اعمال تحریم علیه روسیه موافق نبودند.

از سرگیری مذاکرات با روس ها به عقب نشینی کامل نیروهای روسیه از خاک گرجستان مشروط شده است. گرجستان در این راستا خواستار موضع سخت اروپا نسبت به مسکو شده بود، اما به اهداف خود نائل نیامد.

در همین حال، می بینیم که بسیاری از تحلیلگران و مقامات بلندپایه غربی با قطع رابطه و اعمال تحریم علیه روسیه موافق نبودند.

"آلفرد گاسن بوئر" صدراعظم اتریش در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در متوقف کردن مذاکرات با روسیه، گفت : قطع روابط با روسیه کار عاقلانه ای نیست.



"فرانسوا فیون" نخست وزیر فرانسه نیز می گوید: کلمه تحریم در دستورالعمل قرار ندارد و کلمه مورد نظر، گفتگو است.

درگیری ها در گرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با مداخله ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

سران اتحادیه اروپا بر عدم پذیرش استقلال مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی تاکید و خواستار خروج کامل نیروهای روسی از این مناطق شدند.

سارکوزی در نشست سران اروپا در بروکسل

باوجود تلاش ها و اصرار مقامات گرجی، تمامی اختلافات در بطن اتحادیه اروپا باقی ماند و تنها توانستند در یک موضع واحد استقلال مناطق خودخوانده را رد کنند و انجام مذاکرات با مسکو را برای مدتی به تعویق بیندازند.

جالب توجه است که موضع اروپایی ها در برابر مسکو بقدری ضعیف بود که خرسندی پوتین و دیگر مقامات کاخ کرملین را در بر داشت.