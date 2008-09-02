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۱۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۹:۲۸

بازیکن پیشین یوونتوس جمعه در تهران / لغو مسابقه تدارکاتی راه آهن با تیم جوانان

بازیکن پیشین یوونتوس جمعه در تهران / لغو مسابقه تدارکاتی راه آهن با تیم جوانان

"سزار پلگرین" بازیکن 28 ساله اروگوئه ای که سابقه بازی در تیم های چون یوونتوس ایتالیا و ناسیونال اروگوئه را دارد، جمعه وارد تهران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق هماهنگی های انجام شده این بازیکن باید مسیر طولانی، اروگوئه- برزیل فرانسه-ایران را برای سفر به تهران طی کند. به همین دلیل پنجشنبه به سمت ایران حرکت کرده و جمعه وارد تهران می شود و از روز شنبه در تمرینات تیم فوتبال راه آهن شرکت می کند.

همچنین تمرینات شاگردان مهابادی پس از سه روز تعطیلی از عصر امروز آغاز شده است. این تیم روز پنجشنبه در دیداری تدارکاتی برابر تراکتورسازی تبریز به میدان می رود. از سوی دیگر قرار بود تیم فوتبال راه آهن عصر فردا به دیدار تیم فوتبال جوانان ایران برود اما ناهماهنگی های موجود در این زمینه باعث لغو این دیدار تدارکاتی شد.

دراین بین مسئولان تیم فوتبال جوانان در تماس با مهابادی اعلام کردند نمی توانند در فاصله دو روز دو دیدار سنگین با تیم راه آهن و تیم پاس همدان انجام دهند و به همین دلیل خواستار برگزاری دیدار خود با تیم راه آهن در روز سه شنبه شدند، موضوعی که با مخالفت سرمربی راه آهن همراه شد.

البته پس از لغو این دیدار تیم فوتبال جوانان روز چهارشنبه با استقلال و روز پنجشنبه با پاس همدان دیدار می کند، مساله ای که باعث ناراحتی مسئولان راه آهن شد زیرا مقامات تیم جوانان به علت برگزار نکردن دو بازی در دو روز زمینه لغو دیدار تدارکاتی دو تیم را فراهم کردند.

کد مطلب 743123

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