حضور خلیلی در تمرین امروز پرسپولیس / ادامه تمرینات در غیاب مارکو، توره و کماسی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 17:10 دقیقه امروز زمین شرکت واحد برگزار شد که مارکو برزیلی، پرویز کماسی و ابراهیم توره در این تمرین شرکت نکردند.

همچنین محسن خلیلی هم با لباس شخصی در محل برگزاری این تمرین حضور یافت. بهادرعبدی که مصدوم است تنها به مرور تمرینات اختصاصی پرداخت.

انجام حرکات کششی و استقامتی زیر نظر پیروانی آغاز تمرینات آماده سازی این تیم بود. پاسکاری در حال حرکت، سانتر از جناحین، حرکات ترکیبی و انجام فوتبال در گروه های 4 نفره در یک سوم زمین، بخشهای مختلف تمرین امروز سرخپوشان را تشکیل می داد.

ضمن اینکه در تمرین عصر امروز به غیر از واعظی و حقیقی، پنج دروازه بان تستی دیگر هم زیر نظر عابدزاده تمرینات اختصاصی را انجام دادند. در اواخر این تمرین هم افشین قطبی عملکرد دروازه بان های تستی را زیر نظر گرفت.

این تمرین ساعت 18:30 دقیقه به پایان رسید که محمد منصوری، مسعود زارعی و استیکی به مدت 30 دقیقه در بخشی از زمین زیر نظر پیروانی به مرور تمرینات اختصاصی پرداختند.

طبق برنامه ریزی کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، این تیم ساعت 17 فردا هم یک جلسه تمرین را در زمین شرکت واحد انجام می دهد. بازیکنان این تیم روز پنجشنبه با نفت تهران دیدار می کنند و پس از استراحت در روز جمعه، عصر روز شنبه به دیدار تراکتورسازی تبریز می رود.