دیدار رئیس کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر با علامه فضل الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر، سعید ابوطالب نماینده سابق مجلس به همراه مجبتی فردوسی پور کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت در دیدار با علامه محمد حسین فضل الله حضور داشتند.



این هیئت، علامه فضل الله را در جریان آخرین اطلاعاتی که کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر جمع آوری کرده است و نیز گزارشهایی درباره زندگی امام موسی صدر و نتایج علمی، فرهنگی و سیاسی آن قرار داد.



همچنین در این دیدار به اوضاع سیاسی کلی منطقه و تهدیدهای اخیر رژیم اسرائیل و آمریکا بر ضد ایران به سبب فعالیتهای هسته ای آن پرداخته شد.

در این دیدار بر وحدت امت اسلامی به عنوان عنصر اساسی از عناصر حمایت از امت در رویارویی با دشمنان تاکید شد.



این هیئت پیش از این با نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان در بیروت دیدار کرده بود.



امام موسی صدر شهریور 1357 ( 31 اوت 1978 میلادی ) و در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود به کشورهای عربی، بنابر دعوت رسمی معمر قذافی رهبر لیبی وارد این کشور شد، اما در روز نهم شهریور ربوده شد و از آن تاریخ تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی به دست نیامده است.



پس از این ماجرا حکومت معمر قذافی ادعا می کرد امام موسی صدر از لیبی خارج شده است اما دستگاه های قضایی دولت های لبنان و ایتالیا و همچنین تحقیقات انجام شده از سوی واتیکان، ادعای رژیم لیبی مبنی برخروج امام از آن کشور و ورود وی به رم را دروغ اعلام کرد.

مجموعه اطلاعات آشکار و پنهانی که طی دو دهه پیش به دست آمدند، همگی دال بر آن هستند که امام موسی صدر هرگز خاک لیبی را ترک نکرده است.