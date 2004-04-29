به گزارش خبرگزاري "مهر" اين دوره هاي آموزشي، ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان براي افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (بخصوص براي زنان) بويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت و دوره آموزشي ويژه مديران را شامل مي شود.
همچنين كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي كند حداكثر در مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه هاي آموزشي سالانه خود را براي برنامه چهارم تهيه و اجرا كنند.
دستگاههاي اجرايي موظف به طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان شدند
مجلس دستگاههاي اجرايي را موظف كرد درصدي از اعتبارات هزينه اي خود را براي طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود پيش بيني كنند.
به گزارش خبرگزاري "مهر" اين دوره هاي آموزشي، ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان براي افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (بخصوص براي زنان) بويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت و دوره آموزشي ويژه مديران را شامل مي شود.
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