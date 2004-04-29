دستگاههاي اجرايي موظف به طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين دوره هاي آموزشي، ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان براي افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (بخصوص براي زنان) بويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت و دوره آموزشي ويژه مديران را شامل مي شود.



همچنين كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي كند حداكثر در مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه هاي آموزشي سالانه خود را براي برنامه چهارم تهيه و اجرا كنند.