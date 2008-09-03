مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

سخنگوی قوه قضائیه: نباید رسانه ای بدون دقت کافی توقیف شود

دیروز در واکنش به لایحه " حمایت از خانواده " صورت گرفت؛ دولت از مواد 23 و 25 حمایت کرد و قوه قضائیه انتقاد

کاهش 30 درصدی قیمت آهن و میلگرد



اعتماد:

گلایه سخنگوی قوه قضائیه از دولت نهم

گفت و گو با معاون وزیر بازرگانی ، قیمت ها معقول و بازار آرام است

خانه سینما بهانه جدید مجادله شمقدری و صفار هرندی ،انتقاد مشاور رئیس جمهور به توقیف " سنتوری "



اعتماد ملی :

ادامه سیرنزولی قیمت ها، نفت کوتاه آمد

اختلاف مجلس و دولت درباره اصلاح قانون انتخابات

در نامه فاطمه کروبی به معاون وزیر کشور اعلام شد، دیدگاه های مجمع اسلامی بانوان در خصوص قانون انتخابات



ایران :

سخنگوی طرح تحول اقتصادی ازاستقبال بی نظیر مردم از گام نخست این طرح خبر داد: مشارکت 53 میلیونی در طرح اقتصاد خانوار

به دنبال اظهارات دو عضو سازمان مجاهدین انقلاب رخ داد؛ افزایش مشاجره لفظی حامیان خاتمی و کروبی

وزیر امور خارجه خبر داد: برق نیروگاه اتمی بوشهر سال جدید میلادی

رئیس جمهور در دیدار هادی ساعی ؛ باید از امروز برای المپیک آینده آماده شویم



ابرار:

رئیس جمهور : تنها راه پیروزی ، هجوم فکری و سیاسی به رژیم صهیونیستی است

معاون وزیر کشور: انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با قانون فعلی برگزار می شود

سخنگوی قوه قضائیه: پرونده پالیزدار درمرحله صدور کیفر خواست است



ابتکار:

تشریح جزییات طرح تحول اقتصادی درتوزیع یارانه ها از زبان دبیر شورای تخصصی اصلاح نظام یارانه ها؛ 3 دهک بالا انتظار جبران مصرف نداشته باشند

چالش قیمت بلیت های بازدید برج میلاد دستور جلسه دیروز شورای شهر تهران

متکی : تا پایان سال سوخت رسانی به نیروگاه بوشهر نهایی می شود

در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد؛ شرایط بخشودگی جرایم تاخیر اقساط معوقه بانک ها



اسرار:

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اعلام کرد: تایید کلیات طرح اصلاح نظام پولی

احمدی نژاد: هر ناکامی باید مقدمه ای برای کسب پیروزی های بعدی باشد

نامه انتقادی شمقدری به وزیر ارشاد



پول:

سلطان شکر با وثیقه 150 میلیارد تومانی آزاد شد

میزان سود و معاملات ارزی 11بانک دولتی درسال گذشته ،157هزارمیلیارد تومان وام دادند 1233 میلیارد تومان سود کردند

بانک مرکزی حذف صفرها را پیشنهاد داد



تفاهم:

وام بدون بهره دستاورد بانک های خارجی درایران

بهای دردسرسازبلیت میلاد، شورای شهر یک روز کامل رابه بحث گذراند

سایپا وعده داد: حذف افزایش قیمت خودرو ازدستورکار



جام جم:

بانک مرکزی منتشر کرد:کارنامه بانک های خصوصی و دولتی

دو روی سکه رایزنی های انتخاباتی

توطئه کودتا درعربستان سعودی شکست خورد، آل سعود در بحران

جمع آوری اطلاعات اقتصادی 5/14 میلیون خانوار ایرانی



جوان:

بانک مرکزی پیشنهاد داد: هزارتومان یک تومان ، سه صفر می افتد

جمشیدی: مالیات بر مهریه دو ایراد جدی دارد

ناکامی نشست بروکسل برای تحریم کرملین، گاز روسیه اروپا را مقهور کرد

وزیر امور خارجه خبر داد: سال آینده بهره برداری از ظرفیت برق هسته ای بوشهر



جمهوری اسلامی:

افزایش قیمتها در آغاز ماه مبارک رمضان

وزیرنفت: مازاد عرضه نفت اوپک باید کنترل شود

دانشجویان خواستار تعطیلی دفاتر شبکه العربیه درایران شدند

اعلام اسامی 440 هزار کنکوری پذیرفته شده در دانشگاههای درروز جمعه



خراسان:

مذاکره 15کشور اروپایی و آسیایی با ایران برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز

همزمان با پایان مذاکرات هیئت روسی در تهران ، متکی : نیروگاه بوشهر درسال جدید میلادی ظرفیت تولید برق خواهد داشت

یک نماینده درگفت و گو باخراسان خبر داد: توافق 3 قوه برای حذف 2 ماده جنجالی لایحه حمایت از خانواده

سخنگوی قوه قضائیه: سلطان شکر باوثیقه 150 میلیارد تومانی آزاد شد



حمایت:

سخنگوی قوه قضائیه ازقضات خواستار شد: بیمه نامه به جای وثیقه

الهام :هدف دولت محدود کردن ازدواج مجدد است

وزیرامورخارجه خبر داد: راه اندازی نیروگاه بوشهر تا پایان امسال

سخنگوی شورای نگهبان: اصلاحات جدی در انتخابات رایانه ای لازم است



حیات نو:

وعده وزیر نیرو محقق نشد، تداوم خاموشی ها

متکی : سوخت رسانی به نیروگاه بوشهر تاپایان سال نهایی می شود

معاون وزیر کشور : انتخابات ریاست جمهوری با قانون فعلی برگزار می شود



خبر:

سخنگوی قوه قضائیه از تحولی مهم درسیستم قضایی و بیمه ها خبر داد: اجرای قانون جدید بیمه اجباری همه وسایط نقلیه از هفته آینده

افشار جزئیات اشغال سفارت ایران در لندن پس از 30 سال

متکی : احمدی نژاد در آمریکا با سران کشورهای مختلف جهان دیدار می کند



دنیای اقتصاد:

هشدار مجدد جهرمی : بنگاههای زود بازده پول می خواهند

آیا مظاهری و جهرمی به توافق می رسند؟ چشم انداز آشتی در تیم اقتصادی

ارزانی به بازار مصالح ساختمانی رسید



سرمایه:

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: آزادی سلطان شکر با قرار 150 میلیارد تومانی

رکود ساختمان سازی قیمت آهن آلات راکاهش داد

پس از بازدید از نیروگاه بوشهر ،جدیدترین نماینده روسها بازهم وعده افتتاح داد



سیاست روز:

گزارش سیاست روز از اختلاف بر سرتصویب یا عدم لایحه حمایت از خانواده، کلاف سردرگم ازدواج دوم حکایت همچنان باقی است

احمدی نژاد در دیدار هادی ساعی : ورزشکاران از همین امروز برای المپیک آینده آماده شوند

جمشیدی خبر داد: آزادی سلطان شکر با وثیقه 150 میلیارد تومانی



صدای عدالت:

وزیر اقتصاد تکذیب کرد: پرداخت نقدی یارانه از مهر ماه امکان پذیر نیست

برای پرداخت فوری تسهیلات زود بازده، هشدارجهرمی به بانک ها

احمدی مقدم اعلام کرد: بازرسی موبایل شهروندان را به صلاح نمی دانیم

جمشیدی اعلام کرد: ایرادات فقهی بر ماده 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده



عصر اقتصاد:

غنیمی فرد خبر داد: تمایل 15 کشور برای سرمایه گذاری در ایران

مدیرروابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام : هاشمی رفسنجانی دعوت حزب اعتماد ملی را رد کرد

تمدن سکاندار جدید برنامه ریزی کشور شد

جمشیدی: سلطان شکر با وثیقه آزاد شد



قدس:

رهبر معظم انقلاب : تلاوت قرآن را باید از کودکی آموزش داد

احمدی نژاد در دیدار عمر کرامی : راهی جز هجوم فکری و سیاسی به اسرائیل وجود ندارد

متکی: راه اندازی نیروگاه بوشهر تا پایان سال



کاروکارگر:

رفسنجانی دردیدار مدیر عامل و کارکنان خبرگزاری کار ایران : جلب اعتماد مردم بزرگترین سرمایه یک رسانه است

رئیس جمهوری : کشورهای منطقه متحد شوند رژیم صهیونیستی به سرعت فرو می ریزد

تاکید ایران و روسیه بر رعایت زمانبندی تکمیل نیروگاه بوشهر



کارگزاران:

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی : اجرای طرح از نیمه دوم سال حتمی نیست،تردید دراجرای طرح تحول اقتصادی

اختلاف حامیان دولت به دولت کشیده شد، انتقاد شدید مشاور هنری رئیس جمهور از وزیر ارشاد

تاکید هاشمی رفسنجانی بر امنیت شغلی روزنامه نگاران



کیهان:

با قطع مذاکرات راهبردی روسیه و اروپا ، بحران قفقاز بالا گرفت سارکوزی و سولانا در راه کرملین

قیمت آهن 30 درصد کاهش یافت

درچالش با سازمان مجاهدین انقلاب و مشارکت ، حزب اعتماد ملی: دنبال افرادی نمی رویم که هویت سیاسی آنها معلوم نیست



همبستگی:

جمشیدی خبر داد: آزادی سلطان شکر با وثیقه 150 میلیارد تومانی

راه چمنی: بعید است خاتمی در انتخابات رقیب کروبی شود، اما احتمال حمایت خاتمی از کروبی وجود دارد

رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر اسبق لبنان: راهی جز مقاومت و هجوم فکری و سیاسی به رژیم صهیونیستی وجود ندارد



همشهری:

متولیان ساخت ایستگاههای سوخت گاز سردرگم هستند، تاکید شورای شهر بر ضرورت مدیریت واحد شهری

رهبر معظم انقلاب در جمع قاریان و حافظان قرآن

با هدف توسعه و تسهیل حمل و نقل عمومی ، تهران صاحب 74 پایانه درون شهری می شود

توفان در شهرهای ساحلی آمریکا



هدف واقتصاد:

رهبر انقلاب : ایستادگی در مقابل فشارها موجب پیروزی است

دادگاه تخصصی بانک ها تشکیل شد، تصویب ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره

متکی : سوخت رسانی به نیروگاه بوشهر نهایی می شود

نفت دوباره سقوط کرد

ایران و آمریکا در مسیر مذاکره مستقیم