پزشکان آمریکایی بیش از سایر افرد تمایل به خودکشی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که نرخ خودکشی بین پزشکان زن 130 درصد و پزشکان مرد 40 درصد بالاتر از میانگین کشوری آمریکاست.

در این تحقیق 4287 دانشجوی رشته پزشکی در 7 دانشکده مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد بسیاری از دانشجویان رشته پزشکی در آمریکا به خودکشی فکر می کنند که نشان می دهد احتمالا منشا چنین خطری در دانشکده های پزشکی است.

در این تحقیق آمده است:هم افسردگی شخصی و هم حرفه ای و یا خستگی مفرط موجب گرایش به خودکشی شده است.

خستگی مفرط در میان دانشجویان پزشکی متداول است و این امر تفکر درباره خودکشی را دو تا سه برابر افزایش می دهد.