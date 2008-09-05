  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۵۳

پزشکان آمریکایی بیش از سایر افرد تمایل به خودکشی دارند

بر اساس تحقیقات جدید ، آمار خودکشی در میان پزشکان آمریکایی به ویژه پزشکان زن به مراتب بیشتر از میانگین آمار خودکشی در کل این کشور است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که نرخ خودکشی بین پزشکان زن 130 درصد و پزشکان مرد 40 درصد بالاتر از میانگین کشوری آمریکاست.

در این تحقیق 4287 دانشجوی رشته پزشکی در 7 دانشکده مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد بسیاری از دانشجویان رشته پزشکی در آمریکا به خودکشی فکر می کنند که نشان می دهد احتمالا منشا چنین خطری در دانشکده های پزشکی است.

در این تحقیق آمده است:هم افسردگی شخصی و هم حرفه ای و یا خستگی مفرط موجب گرایش به خودکشی شده است.
خستگی مفرط در میان دانشجویان پزشکی متداول است و این امر تفکر درباره خودکشی را دو تا سه برابر افزایش می دهد.

کد مطلب 743202

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها