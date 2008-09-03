مکانیابی 12 جایگاه دو منظوره سوخت در ساوه انجام شد

اصلان روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: کار مطالعه، مکان یابی و نقشه کشی برای راه اندازی 12 جایگاه دو منظوره سوخت (بنزین و گاز) در این شهرستانها انجام شد.



وی با اشاره به اینکه علاوه بر این، چهار جایگاه CNG نیز با 35 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی یک جایگاه CNG نیز در پرندک زرندیه با 99 درصد پیشرفت فیزیکی نیز به زودی افتتاح می شود.



وی بدون اشاره به هزینه راه اندازی هر یک از جایگاهها گفت: تعدادی از جایگاههای فوق تا پایان امسال و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

هم اکنون در شهرستان ساوه و زرندیه دو جایگاه دو منظوره سوخت وجود دارد.