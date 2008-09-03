تضاد حضور گروهک تروریستی منافقین در عراق با حاکمیت این کشور

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شبکه تلویزیونی السومریه بغداد، بار دیگر درحالی موضوع حضور گروهک تروریستی منافقین در خاک عراق مطرح شد که حضور آنان در خاک عراق با حاکمیت این کشور در تضاد است.

این شبکه خبری با اشاره به گزارش وزارت دفاع عراق مبنی بر به دست گرفتن کنترل پادگان نظامی اشرف در استان دیاله در شمال شرق بغداد که محل استقرار گروهک تروریستی منافقین است، نوشت : اعلام دولت عراق مبنی بر اینکه قصد ندارد اعضای گروهک تروریستی منافقین را به اجبار از خاک عراق بیرون کند، یک اقدامی پیشگیرانه در برابر انتقادات احتمالی سازمان های مسئول حقوق بشر خواتد.

شبکه تلویزیونی السومریه در انتقاد ضمنی خود از اقدام دولت عراق در توجیه موضوع اخراج گروهک تروریستی منافقین تاکید دارد : درحالی نیروهای آمریکایی از بیش از سه هزار و پانصد تن از عناصر این گروهک تروریستی در پادگان اشرف حمایت می کنند، که این عناصر متهم به دست داشتن در انجام عملیات های مسلحانه در این استان طی سه سال گذشته هستند.

" علی الدباغ " سخنگوی دولت عراق درحالی اعلام کرد که عراق قصد اخراج اجباری عناصر گروهک تروریستی را ندارد که پیش از آن سخنگوی وزارت کشور عراق از اعطای مهلت شش ماه به این عناصر برای خروج از خاک عراق و اعلام رسمی این مسئله به گروهک ترویستی منافقین خبر داد.

گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف در استان دیاله ( 57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید، اما از شنبه گذشته نهم شهریور استقرار نیروهای عراقی در این پادگان آغاز شد.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران، با رژیم دیکتاتوری بعث بر ضد ملت عراق هم فعالیتهایی داشته است.