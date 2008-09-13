توسعه مراکز رشد علوم پزشکی / 12 مرکز رشد در نوبت دریافت مجوز

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون 6 مرکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد و 12 مرکز رشد نیز در نوبت دریافت مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت هستند.

وی توسعه مراکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی را یکی از راهکارهای مهم تبدیل ایده به محصول و خدمت دانست و ابراز امیدواری کرد که با توسعه این مراکز این مهم به نتیجه برسد.

رشد کمی و کیفی در شرکت های تولید کننده داخلی محصولات تجهیزات پزشکی

وزیر بهداشت با اشاره به محصولات تجهیزات پزشکی از رشد کمی و کیفی در شرکت های تولید کننده این محصولات در داخل کشور خبر داد و گفت: کشور ما موفق شده است میکروسکوپی را برای تحقیقات نانوتکنولوژی تولید کرده و بلافاصله پس از تولید توانست آن را به کشورهای خارجی صادر کند که این مایه افتخار کشور است.