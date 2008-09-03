بیش از 100 درصد درآمدهای مالیاتی چهار ماهه ابتدای امسال محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت مجموع مالیاتهای مستقیم و کالا و خدمات نشان می دهد که از فروردین ماه سال 87 تا تیر ماه سال جاری بیش از 100 درصد از مالیاتهای پیش بینی شده وصول شده است.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور مجموع مالیات وصول شده در چهار ماه اول سال 87 معادل 57 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از رشد 21 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و تحقق 106 درصدی نسبت به میزان پیش بینی شده برای امسال است.

51 هزار میلیارد ریال از این مبلغ از طریق مالیاتهای مستقیم حاصل شده است که رشد 22 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد، مالیات وصولی از کالا و خدمات نیز به 6 هزار میلیارد ریال می رسد که رشد 16 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد.

همچنین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات به ترتیب تحقق 105 و 123 درصد نسبت به میزان پیش بینی شده را نشان می دهد.

گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور نشان می دهد که مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده در تیر ماه سال جاری بالغ بر 21 هزار میلیارد ریال است که معادل 120 درصد درآمدهای پیش بینی شده است و حدود 16 درصد نسبت به مشابه سال قبل رشد داشته است.

میزان تحقق کل درآمدهای مالیاتی در سالهای84، 85 و 86 به ترتیب 100 درصد، 85 درصد و 98 درصد بوده که نسبت به دولتهای قبل بی سابقه بوده است.