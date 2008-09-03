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۱۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

شکایت دفتر جامعه مدرسین از محمد نوری‌زاد

قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار ‏برخورد قانونی با کسانی شد که به ‏ساحت مرجعیت توهین می‌کنند.‏

حجت‌الاسلام محمود رضا جمشیدی، مسئول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ‏ضمن ابراز ‏تأسف و محکوم کردن مطالب نوری‌زاد علیه روحانیت و مرجعیت اظهار داشت: ‏مراجع قم، علما و اعضای جامعه مدرسین به شدت از این ‏اقدام ناراحت و ناراضی هستند و ‏بر این اساس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور به ‏عنوان مدعی ‏العموم، اعتراض شدید خود را به مطالب واهی و هتاکانه محمد نوری‌زاد ابراز ‏داشت و خواستار تعقیب و برخورد قانونی با افرادی شده است ‏که به بهانه‌های واهی ‏ساحت مقدس مرجعیت را مورد اسائه ادب قرار می‌دهند.‏

وی تصریح کرد در نامه دفتر جامعه مدرسین آمده است: امر به معروف و نهی از منکر حق شهروندی هر یک ‏از شهروندان است چه برسد به مرجعیت شیعه و ‏علمایی که پرچمدار بیداری ملت ما ‏هستند.‏

حجت‌الاسلام جمشیدی تاکید کرد: مطالب منتشره توسط آقای نوری‌زاد ‏هتاکی به نهاد مرجعیت و روحانیت بود و نباید ‏کسی از کنار آن به سادگی عبور کند.‏

کد مطلب 743484

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