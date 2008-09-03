حجتالاسلام محمود رضا جمشیدی، مسئول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن ابراز تأسف و محکوم کردن مطالب نوریزاد علیه روحانیت و مرجعیت اظهار داشت: مراجع قم، علما و اعضای جامعه مدرسین به شدت از این اقدام ناراحت و ناراضی هستند و بر این اساس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامهای به دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، اعتراض شدید خود را به مطالب واهی و هتاکانه محمد نوریزاد ابراز داشت و خواستار تعقیب و برخورد قانونی با افرادی شده است که به بهانههای واهی ساحت مقدس مرجعیت را مورد اسائه ادب قرار میدهند.
وی تصریح کرد در نامه دفتر جامعه مدرسین آمده است: امر به معروف و نهی از منکر حق شهروندی هر یک از شهروندان است چه برسد به مرجعیت شیعه و علمایی که پرچمدار بیداری ملت ما هستند.
حجتالاسلام جمشیدی تاکید کرد: مطالب منتشره توسط آقای نوریزاد هتاکی به نهاد مرجعیت و روحانیت بود و نباید کسی از کنار آن به سادگی عبور کند.
قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامهای به دادستان کل کشور خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که به ساحت مرجعیت توهین میکنند.
حجتالاسلام محمود رضا جمشیدی، مسئول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن ابراز تأسف و محکوم کردن مطالب نوریزاد علیه روحانیت و مرجعیت اظهار داشت: مراجع قم، علما و اعضای جامعه مدرسین به شدت از این اقدام ناراحت و ناراضی هستند و بر این اساس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامهای به دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، اعتراض شدید خود را به مطالب واهی و هتاکانه محمد نوریزاد ابراز داشت و خواستار تعقیب و برخورد قانونی با افرادی شده است که به بهانههای واهی ساحت مقدس مرجعیت را مورد اسائه ادب قرار میدهند.
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