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۱۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

80 درصد عرصه های طبیعی آذربایجان غربی ملی هستند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر 80 درصد از عرصه های طبیعی استان آذربایجان غربی که مشتمل بر 5/2 میلیون هکتار می شود را عرصه های ملی و طبیعی تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفرصادق امیری، پیش از ظهر امروز در نشست مشترک شورای اسلامی شهر ارومیه با روسای سازمانهای آب، منابع طبیعی و راه ترابری استان، غیر قابل دسترسی بودن و عدم تسلط به عرصه های منابع طبیعی را از مشکلات این عرصه عنوان کرد.

وی ادامه داد: در این استان به لحاظ حاصلخیزی و توانمندیهای آبی زمین غیر کاربری وجود ندارد و هر نقطه از زمینها دارای مالکیت هستند.

وی یکی از مهمترین عوامل تخریب کننده منابع طبیعی به ویژه مراتع را در سطح این استان بالا بودن تعداد دام و نبود تناسبی مناسب بین جمعیت دام و مراتع اعلام کرد.

به گفته امیری در حال حاضر میزان دام وابسته به مراتع در این استان 5/2 برابر بیشتر از ظرفیت موجود مراتع استان است.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی همچنین به واگذاری سه هزار و 100 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان برای اجرای طرحهای مختلف در بخشهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی به متقاضیان در سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: با واگذاری این اراضی زمینه اشتغال 80 هزار نفر در استان فراهم شده است.

وی یادآور شد: از این میزان 174 هزار هکتار را عرصه های جنگلی تشکیل می دهد که حفاظت و نگهداری از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کد مطلب 743506

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