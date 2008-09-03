80 درصد عرصه های طبیعی آذربایجان غربی ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفرصادق امیری، پیش از ظهر امروز در نشست مشترک شورای اسلامی شهر ارومیه با روسای سازمانهای آب، منابع طبیعی و راه ترابری استان، غیر قابل دسترسی بودن و عدم تسلط به عرصه های منابع طبیعی را از مشکلات این عرصه عنوان کرد.

وی ادامه داد: در این استان به لحاظ حاصلخیزی و توانمندیهای آبی زمین غیر کاربری وجود ندارد و هر نقطه از زمینها دارای مالکیت هستند.

وی یکی از مهمترین عوامل تخریب کننده منابع طبیعی به ویژه مراتع را در سطح این استان بالا بودن تعداد دام و نبود تناسبی مناسب بین جمعیت دام و مراتع اعلام کرد.

به گفته امیری در حال حاضر میزان دام وابسته به مراتع در این استان 5/2 برابر بیشتر از ظرفیت موجود مراتع استان است.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی همچنین به واگذاری سه هزار و 100 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان برای اجرای طرحهای مختلف در بخشهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی به متقاضیان در سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: با واگذاری این اراضی زمینه اشتغال 80 هزار نفر در استان فراهم شده است.

وی یادآور شد: از این میزان 174 هزار هکتار را عرصه های جنگلی تشکیل می دهد که حفاظت و نگهداری از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.