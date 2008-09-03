طرح نسیم حیات در شهرستان بروجن برگزار شد

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن اظهار داشت: طرح آموزش ترجمه و تفسیر جز دوازدهم قرآن طی 40 جلسه در سازمان تبلیغات برای برادران و در مسجد فاطمیه جهت خواهران برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه افزون بر 60 نفر در این طرح شرکت کردند، بیان داشت: یکی از اهداف بزرگ سازمان تبلیغات رفع مهجوریت قرآن در خانواده ها است.
به گفته الهیان به شش نفر از نفرات برتر این طرح جوایز ارزنده ای اهدا شد.
ناکنون 13 دوره از طرح نسم حیات با آموزش ترجمه و تفسیر 13 جزء از قرآن در شهرستان بروجن برگزار شده است.
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