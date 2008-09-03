  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

طرح نسیم حیات در شهرستان بروجن برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات بروجن گفت: این طرح به منظور نشر و ترویج ترجمه و مفاهیم قرآن و حرکت جهت رفع مهجوریت قرآن در جامعه برگزار شد.

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن اظهار داشت: طرح آموزش ترجمه و تفسیر جز دوازدهم قرآن طی 40 جلسه در سازمان تبلیغات برای برادران و در مسجد فاطمیه جهت خواهران برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه افزون بر 60 نفر در این طرح شرکت کردند، بیان داشت: یکی از اهداف بزرگ سازمان تبلیغات رفع مهجوریت قرآن در خانواده ها است.

به گفته الهیان به شش نفر از نفرات برتر این طرح جوایز ارزنده ای اهدا شد.

ناکنون 13 دوره از طرح نسم حیات با آموزش ترجمه و تفسیر 13 جزء از قرآن در شهرستان بروجن برگزار شده است.

 

کد مطلب 743523

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها