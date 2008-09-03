طرح نسیم حیات در شهرستان بروجن برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات بروجن گفت: این طرح به منظور نشر و ترویج ترجمه و مفاهیم قرآن و حرکت جهت رفع مهجوریت قرآن در جامعه برگزار شد.