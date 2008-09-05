"حسینقلی" تلاش برای تغییر نگاه به مهاجران افغانی است

به گزار خبرنگار مهر، حمید پورآذری طراح و کارگردان نمایش "حسینقلی مردی که لب نداشت" درباره تجربه کار با نوجوانها و تئاتر نوجوان گفت: پیش از این هم تجربه کار با بچههای سنین پائینتر را داشتم. اما آغاز این کار با یک تلفن از حافظ آهی بود.
وی ادامه داد: آهی به من پیشنهاد داد با امین سهرابی تماس بگیرم. بعد از گفتگو با سهرابی قرار شد به بچههای خانه کودک شوش تئاتر آموزش بدهم. در هنگام فراخوان تشکیل کلاس بچههای مهاجر مختلف با قومیتهای گوناگون آمدند که با خوششانسی من تمام بچههای گروه من از مهاجران افغان بودند.
پورآذری یادآور شد: من همیشه تصمیم داشتم به افغانستان بروم و آنجا به تئاتر بپردازم. افغانستان که نیازمند اینگونه کمکهاست و قرابتهای فرهنگی بسیار با ایران دارد. البته این نکته را هم بگویم که شخصیت حامد کرزای نیز برایم جذاب است و همه اینها عواملی بود که مرا علاقمند به حضور در افغانستان میکرد.
کارگردان و بازیگران نمایش "حسینقلی مردی که لب نداشت"
این کارگردان تئاتر که پیش از این تجربه کار با نوجوانهای خانه فرهنگ مهرآباد جنوبی را داشته اظهار داشت: وقتی قرار شد با نوجوانهای افغانی کار کنم، شکل و نگاهی جدیتر را دنبال کردم و توقع خود را نیز بالا بردم تا نتیجه کار را در تئاتر شهر یا مولوی به صحنه ببرم.
سرپرست گروه تئاتر پاپتیها درباره تفاوت کار با بازیگران حرفهای و آماتور گفت: چندان فرق ندارد، زیرا در نهایت تئاتر اجرا میشود. اسلوب کار یکی است ولی شرایط سنی بازیگران روی کار تأثیرگذار است. در کار با نوجوان بازی مطرح است، ولی در سنین بالاتر شکل بازی هدفمند میشود. البته من کار با نوجوانها را بیشتر دوست دارم چون بازی آنها صادقانه است.
وی با اشاره به دو سال تمرین برای اجرای نمایش "حسینقلی" گفت: ما 19 خرداد 85 اولین جلسه تمرین را شروع کردیم و خیلی شرایط و سختیها و نامهربانیها را پشت سر گذاشتیم. این کار نزدیک به یکسال است آماده اجرا شده و ابتدا بچهها 12 نفر بودند که به خاطر تأخیر در اجرا برخی از آنها ناچار به بازگشت به کشور خود شدند.
کارگردان "حسینقلی مردی که لب نداشت" افزود: ابتدا نزد رئیس خانه هنرمندان رفتیم که اجازه اجرا به ما نداد. بعد با فرهنگسرای نیاوران رایزنی کردیم که ابتدا با نگاهی صدقهای به ما جواب مثبت دادند، ولی بعد از بازبینی کار مجدانه تصمیم به همکاری با ما گرفتند. متأسفانه به دلیل تغییر مدیریت فرهنگسرا و به دلیل مهاجر بودن بچهها اجرا لغو شد.
پورآذری با اشاره به همسو نبودن موضوع و اجرای نمایش با موضوعهای مد نظر تالار هنر یادآور شد: با تمام جوابهای منفی سراغ رحمت امینی رفتم که با دیدن فیلم نمایش با اجرای آن در مولوی موافقت کرد. اما به دلیل تراکم کاری تالار و گفتگو با مهدی مکاری مدیر مولوی اجرا با کمی تأخیر شروع شد که این خود باعث بازگشت یکی دیگر از بازیگران نمایش به کشورش بود.
وی تأکید کرد: خیلی خوشحالم این کار اجرا شد و دستاوردهای آن به من و بچههای گروه در زندگی بسیار کمک کرد. بچهها نیز یاد گرفتند در صحنه جدی تئاتر فرصت اشتباه فاحش ندارند، ولی میتوانند اشتباه کوچک را به کمک هم برطرف کنند. اعتماد به نفسی که در اجرا و تجربههایی که در دو سال تمرین به دست آوردند باعث شد جهشی چشمگیر در کار خود داشته باشند.
کارگردان "حسینقلی" ادامه داد: تفاوت شخصیتی و رفتاری بچهها در این دو سال در مقایسه با همنسلان مشهود است. البته بچهها زمینه این تغییر و تحول را داشتند زیرا به صورت آزاد به مطالعات مختلف در زمینههای مردمشناسی و جامعهشناسی را انجام میدهند. همچنین در زمینه ساخت فیلم کوتاه، عکاسی و داستاننویسی نیز فعالیتهای بسیار ارزشمندی انجام دادهاند.
پورآذری درباره دلایل انتخاب شعر "حسینقلی مردی که لب نداشت" احمد شاملو گفت: این شعر فضایی خوب برای تصویرسازی و اجرایی شدن داشت. شعر و قصه ساده است و در عین حال مفاهیم عمیق دارد. در عین حال به حال و هوای بچهها نیز میخورد. حسینقلی میتواند همه مهاجران و پناهندگانی باشد که وضعیت مشخص ندارند.
ذبیح محمدی و ایمل کریمی
این کارگردان تئاتر درباره شباهت طراحی صحنه، موسیقی و رنگهای استفاده شده در صحنه با آثار دیگر خود گفت: این کار نیز در راستای کارهای دیگر من است. صحنه مانند نمایش "آندرانیک" و "غلتشنها" سفید است زیرا من این فضا را دوست دارم. همچنین کار بازی را نیز سختتر میکند، زیرا کوچکترین حرکت بازی روی صحنه دیده میشود.
به گزارش مهر، ذبیح محمدی بازیگر نقش حسینقلی درباره فعالیت خود در زمینه تئاتر گفت: پیش از این تجربهای حرفهای تئاتر نداشتم. در خانه کودک شوش کلاسهای دیگری داشتیم و گاهی پنج نفری کاری را آماده و برای سایر بچهها اجرا میکردیم. تا اینکه با آقای پورآذری آشنا شدیم و شروع به تمرین این نمایش کردیم.
وی درباره تأثیرات تئاتر در زندگی خود اظهار داشت: با تئاتر میتوان مشکلات بسیاری را در زندگی مطرح و برطرف کرد. همچنین یک زندگی جدید برای انسان به وجود میآید و دوستیهایی شکل میگیرد که حتی بهتر از خانواده به هم کمک و همفکری میکنند. در تئاتر برخوردها و آموزههای مناسبی به انسان منتقل میشود که در زندگی تأثیرگذارند.
محمدی که با فیلم کوتاه "تعطیل است" در جشنواره فیلم محله شهرداری تهران در سال 86 شرکت کرده، تئاتر را کاری گروهی دانست و گفت: البته سعی خواهم کرد هر نقش را بهتر از قبل بازی کنم ولی روی صحنه نمایش با کمک دوستان دیگر میتوانم بهتر حضور داشته باشم.
ایمل کریمی دیگر بازیگر نمایش با اشاره به اینکه از دوران دبستان در فعالیتهای تئاتر شرکت داشته گفت: تئاتر را خیلی دوست دارم زیرا میتوانم زندگی درست و رابطه برقرار کردن را تجربه کنم. ضمن اینکه درسهای زیادی را یاد میگیرم. از وقتی در تئاتر فعالیت میکنم توانستهام ذهنیت ایرانیها را نسبت به مهاجران افغانی تغییر دهم و بگویم ما هم میتوانیم کار هنری کنیم.
وی که برای فیلم کوتاه "زیگزاگ" کارگردان برگزیده جشنواره فیلم محله شهرداری سال 86 شده، درباره کار گروهی تئاتر گفت: من روی صحنه از دوستانم کمک میگیرم. تماشاگرها هم خیلی تأثیرگذارند. من گاهی در زمان بازی به تماشاگران نگاه میکنم و وقتی میبینم روی صندلیهای خود نشسته و راضی هستند انرژی بیشتری برای بازی میگیرم.
امید فقیری نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه پیش از این نمایش تجربه کار حرفهای تئاتر نداشته، تأکید کرد: من میخواهم با تئاتر دیدگاه مردم را نسبت به مهاجران عوض کنم. نگاه درستی نسبت به مهاجران افغان در ایران وجود ندارد و من سعی دارم که این تفکر و نگاه را تغییر دهم. همچنین دوست دارم به صورت آکادمیک کار تئاتر را ادامه دهم.
آمنه نوری دیگر بازیگری که دو هفته مانده به اجرا به گروه پیوست نیز با اشاره به اینکه تجربیات تئاتر زمان دبستان جدی نبوده گفت: اما حالا کار جدی است. ما در زمان مدرسه تنها در مقابل اهالی مدرسه اجرا میکردیم ولی حالا فرصت اشتباه نداریم و باید روی صحنه آگاه باشیم.
وی تأکید کرد: جمع ما بسیار صمیمی است. میتوانیم راحتتر ارتباط برقرار کنیم. ما به دلیل مهاجر بودن و نگاه موجود به مهاجرین افغان در برقراری ارتباط دچار ضغف میشدیم ولی بعد از فعالیت دو ساله با آقای پورآذری در تئاتر اعتماد به نفس داشته و راحت با مردم ارتباط برقرار میکنیم.
نثار ظریفی با اشاره به اجرای نمایش "کارتنخواب" سال 84 در دانشگاه امیر کبیر گفت: ما آن زمان گروهی از مهاجران افغان بودیم با سن کم که چیزی از تئاتر نمیدانستیم. ولی وقتی مورد تشویق تماشاگران آن نمایش قرار گرفتیم خیلی تعجب کردیم. بعد به خانه کودک شوش رفتم و وارد کلاس آقای پورآذری شدم.
این بازیگر نوجوان درباره تأثیرگذاری تئاتر اظهار داشت: هنر همیشه تأثیرگذار است و من فکر میکنم که تئاتر تأثیرگذارتر است چون اتفاقی از زندگی را برای مردم بدون هیچ دروغ و پنهان کاری نقل میکند. برای خود من از همان روز اول کلاس تئاتر، دریچه ذهنی جدیدی ایجاد شد و نوع تفکر و ذهنیت من را تغییر داد و انسانی هنری شدم.
آمنه نوری و نثار ظریفی
نمایش "حسینقلی مردی که لب نداشت" نوشته نشمینه نوروزی و امید سهرابی با طراحی و کارگردانی حمیدپورآذری تا اواخر شهریور ساعت 18 در سالن کوچک مولوی اجرا میشود. ذبیح محمدی، نادیا پروانی، فروزان پروانی، نثار ظریفی، ایمل کریمی، امید فقیری، آمنه نوری و پیام پروانی بازیگران این نمایش هستند.
مهیار جوادیها و افسانه بخشیفرد دستیار کارگردان، مرضیه فرزاد طراح لباس، آرش عزیزی و آیدین شفایی و عنایت خادم بشیری و امید سهرابی گروه موسیقی، زهرا قنبری طراح پوستر و بروشور، راحله خوشآمدی عکاس و مهدخت اکرمی و نازنین قنبری روابط عمومی دیگر عوامل این نمایش هستند.
نظر شما