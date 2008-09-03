ستاد احیا و عمران موقوفات استان سمنان راه اندازی شد

حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان امسال 10 روحانی مبلغ از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در امامزاده های معروف استان مستقر شدند.

وی با بیان اینکه با استقرار هر روحانی در امامزاده های معروف استان سمنان برنامه های فرهنگی و تعلیمی برگزار می شود، گفت: امسال به هر روحانی و معلم قرآن که بتواند برنامه های قرآن را اجرا کند کمک مالی می شود.

وی اجرای نیات واقفین و احیای فرهنگ موقوفات را از مهمترین اهداف برگزاری برنامه‌های فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه عنوان کرد و اظهار داشت: امسال تفسیر قرآن و آموزش و ختم قرآن از مهمترین برنامه های فرهنگی در ماه مبارک رمضان است.

صفایی پور با اشاره به اینکه وقف علاوه بر تبلیغ نیاز به فرهنگ سازی دارد، بیان داشت: احیای موقوفات در روستاها و طرح شناسنامه موقوفات در روستاها از مهمترین برنامه های آینده است.

صفایی پور تصریح کرد: وقف مرکز توانبخشی به متراژ بالای 1300 متر به دختران، وقف ساختمان تجاری مسکونی در دامغان، وقف 9 مغازه تجاری در شاهرود، 4200 سهم از سهام سیمان سبزوار به بهزیستی شاهرود، وقف زمین برای مسجد در گرمسار و هزار سهم سیمان برای حوزه علمیه در سمنان از موقوفات جدید در پنج ماهه اول امسال است.