توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا باید به همه پرسی گذاشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجوار، " صدر الدین قپانچی " امام جمعه نجف در نشستی که با حضور شیوخ و شخصیت های دینی که در دفترش برگزار شد، با اشاره به موضوع توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن گفت: موضع مجلس اعلای اسلامی عراق همان نظر مراجع دینی عراق است که تاکنون مطلقا این توافقنامه را رد یا قبول نکردند.

امام جمعه نجف در این دیدار که روز دوشنبه برگزار شد، گفت : باید بر سر این توافقنامه، توافق جمعی و ملی حاصل شود حتی اگر دولت عراق موافقت خود را با این توافقنامه اعلام کرده باشد.

وی افزود : درباره اصل مذاکره یا گفتگو مشکلی وجود ندارد و شاهد این هستیم که بعضی ها اصل گفتگو را رد می کنند و می گویند در هیچ حالی نباید درباره توافقنامه امنیتی مذاکراتی صورت گیرد. اما گروهی دیگر مانند سران سیاسی عراق دیدگاهی دیگر دارند همچنانکه مراجع مذهبی نیز چنین نظری دارند و آن این است که باید در توافقنامه امنیتی اصول و معیارهایی رعایت شود.

قپانچی در ادامه بر ضرورت بررسی وضعیت نظامیان آمریکایی در صورت مرتکب شدن به اشتباهی بر اساس قوانین عراقی تاکید کرد.

امام جمعه نجف همچنین تصریح کرد : در باره موضوع جدول زمانی برای عقب نشینی نیروهای بیگانه ازعراق نوعی ابهام وجود دارد.

قپانچی با دعوت سران سیاسی عراق به اجرای نظریه مشارکت در کشور درباره مسئله کرکوک گفت : مثلت ائتلاف سیاسی عراق می تواند در هندسه جدید سیاسی عراق به موفقیت برسد و درعین حال خواستار آن شد تا سقف درخواست ها در رابطه با این موضوع کاهش یابد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع پیوستن کرکوک به کردستان گفت : این مسئله چالش هایی را به علت اختلافات موجود در گروه های ساکن در آن ایجاد می کند.

درباره مسئله خانقین هم تصریح کرد : با توجه به اینکه این شهر به لحاظ تقسیمات اداری به دیاله تعلق دارد، دولت مرکزی عراق حق استقرار نیرو و اعمال قانون از طریق عملیات " بشائر الخیر " ( بشارت های خوب ) را دارد.