نبود متولی مشخص در طرح دریا معضلات جامعه را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت الله رضوی راد ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در استانداری افزود: علیرغم اینکه استفاده از دریا به صورت ملی است ولی نگاه به دریا و طرحهای سالم سازی با بودجه های استانی تامین می شود.

وی خاطر نشان کرد: ناموزون و ناهماهنگ بودن دستگاههای متولی طرح های دریا در استان های شمالی سبب شد تا زمینه های فساد اخلاقی، فرهنگی و رفاهی در دریا به وفور افزایش یابد.

معاون اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه ضرر استفاده ملی و عدم تخصیص اعتبار ملی برای طرحهای دریا صرفا متوجه مردمان این دیار می شود، تصریح کرد: سازمان گردشگری به تنهایی نمی تواند طرحهای دریا را در سواحل شمال اجرا کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه معتقدیم تا رسیدن به اهداف متعالی طرحهای سالم سازی دریا فاصله زیاد داریم، خاطرنشان کرد: طرحهای مناسب و مدونی برای ساماندهی سواحل دریا در دولت نهم صورت گرفته است.

جواد قناعت افزود: به رغم افزایش آمار ورودیهای مسافر به مازندران و دریا متاسفانه نیروهای خدماتی، امنیتی و انتظامی به واسطه عدم تخصیص منابع اعتباری محدود و ثابت باقی مانده است.

وی در پایان ضمن تشکر از دستگاههای متولی طرحهای دریا در مازندران بر آموزش جدی تر مجریان طرحهای دریا و توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی و طبیعی استان برای سالهای اتی تاکید کرد.

مازندران 340 کیلومتر نوار ساحلی دریا دارد.