97 اثر انیمیشن به دبیرخانه جشنواره منطقه ای حرکت رسیده است

رئیس حوزه هنری استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ب‍‍ا ب‍ی‍‍ان‌ ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ج‍ش‍ن‍و‌اره‌ س‍‍ال‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ب‍رگ‍ز‌ار ش‍د، ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت : ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ‌اس‍ت‍‍ع‍د‌اد‌ه‍‍ا‌ی‌ خ‍لاق‌ ‌ه‍ن‍رم‍ن‍د‌ان ، ج‍ش‍ن‍و‌اره‌ ‌ام‍س‍‍ال‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌ا‌ی و ب‍‍ا ح‍ض‍ور ‌ه‍ن‍رم‍ن‍د‌ان‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍م‍د‌ان، ‌ای‍لام ، خ‍وزس‍ت‍‍ان، ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌، م‍رک‍ز‌ی‌ و ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍رگ‍ز‌ار م‍‍ی‌ ش‍ود .

وی ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ ‌ه‍ن‍ر ‌ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌ ‌ه‍ن‍ر‌ی‌ ن‍وپ‍‍ا در ک‍ش‍ور م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ی‌ ش‍ود و ج‍و‌ان‍‍ان‌ م‍س‍ت‍‍ع‍د ب‍س‍ی‍‍ار‌ی‌ در ‌ای‍ن‌ ‌ع‍رص‍ه‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ د‌ارن‍د، ‌اب‍ر‌از ‌ام‍ی‍دو‌ار‌ی‌ ک‍رد : ب‍‍ا ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ری‍ز‌یهای دق‍ی‍ق‌ ‌ای‍ن‌ ج‍ش‍ن‍و‌اره‌ س‍‍ال‌ ‌آی‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ک‍ش‍ور‌ی ب‍رگ‍ز‌ار ش‍ود.

دبیر جشنواره حرکت ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ض‍‍ام‍ی‍ن‌ و‌الا‌ی‌ دی‍ن‍‍ی‌، ‌اخ‍لاق‍‍ی‌ و ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ر‌ا ‌از م‍وض‍و‌ع‍‍ات‌ ب‍خ‍ش‌ ‌آز‌اد و خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ و خ‍ل‍ق‌ م‍ح‍ت‍و‌ای‍‍ی‌ ‌اث‍ر ر‌ا ‌از م‍وض‍و‌ع‍‍ات‌ ب‍خ‍ش‌ وی‍ژه‌ ‌آث‍‍ار ج‍ش‍ن‍و‌اره‌ ذک‍ر ک‍رد .

وی پ‍‍ای‍‍ان‌ م‍‍ه‍ل‍ت‌ ‌آث‍‍ار ب‍ه‌ دب‍ی‍رخ‍‍ان‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ج‍ش‍ن‍و‌اره‌ ر‌ا 15 م‍رد‌ادم‍‍اه عنوان کرد و یادآور شد: ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ‌اس‍ت‍ق‍ب‍‍ال‌ ‌ه‍ن‍رم‍ن‍د‌ان‌ ‌ای‍ن‌ زم‍‍ان‌ ت‍‍ا 20 ش‍‍ه‍ری‍ورم‍‍اه‌ ج‍‍ار‌ی‌ ت‍م‍دی‍د ش‍د.

رئیس حوزه هنری استان لرستان خاطر نشان کرد: دوم‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍و‌اره‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ ‌ه‍‍ا‌ی پ‍وی‍‍ان‍م‍‍ای‍‍ی‌ "ح‍رک‍ت‌ " روز‌ه‍‍ا‌ی 16 و 17 م‍‍ه‍رم‍‍اه‌ ‌ام‍س‍‍ال‌ در خ‍رم‌ ‌آب‍‍اد ب‍رگ‍ز‌ار م‍‍ی‌ ش‍ود.