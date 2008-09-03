اجرای طرح ضیافت در گنبد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، خلیل رجبلی، ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان افزود: در راستای اجرای این طرح ‪ ۱۵۰‬تن برنج، ‪ ۴۵‬ تن مرغ منجمد، ‪ ۱۱‬تن روغن، ‪۱۷‬ تن گوشت گوساله و ‪ ۲۳‬ تن گوشت گوسفندی با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار می‌ گیرد.

وی اظهار داشت: علاوه بر مواد غذایی در آستانه بازگشایی مدارس دفترچه‌های دانش ‌آموزی 50 تا 100 برگ نیز توزیع خواهد شد.

وی تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب پذیر را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

به گفته رجبلی، برای تامین شیر مورد نیاز شهروندان نیز روزانه ‪ ۲۰‬هزار لیتر شیر در شهر توزیع می شود که این رقم در گذشته ‪ ۱۳‬هزار لیتر بوده است.

رئیس اداره بازرگانی گنبدکاووس از مردم خواست تا هرگونه گرانفروشی و تخلف اقتصادی را به این نهاد گرارش و اطلاع رسانی کنند.

شهرستان ‪گنبد کاوس ۲۹۰‬ هزار نفر جمعیت دارد.‬