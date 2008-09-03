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۱۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

اجرای طرح ضیافت در گنبد آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی گنبدکاووس از آغاز اجرای طرح ضیافت از امروز برای تنظیم بازار و تامین مایحتاج عمومی مردم در ماه مبارک رمضان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، خلیل رجبلی، ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان افزود: در راستای اجرای این طرح ‪ ۱۵۰‬تن برنج، ‪ ۴۵‬ تن مرغ منجمد، ‪ ۱۱‬تن روغن، ‪۱۷‬ تن گوشت گوساله و ‪ ۲۳‬ تن گوشت گوسفندی با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار می‌ گیرد.

وی اظهار داشت: علاوه بر مواد غذایی در آستانه بازگشایی مدارس دفترچه‌های دانش ‌آموزی 50 تا 100 برگ نیز توزیع خواهد شد.
وی تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب پذیر را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

به گفته رجبلی، برای تامین شیر مورد نیاز شهروندان نیز روزانه ‪ ۲۰‬هزار لیتر شیر در شهر توزیع می شود که این رقم در گذشته ‪ ۱۳‬هزار لیتر بوده است.

رئیس اداره بازرگانی گنبدکاووس از مردم خواست تا هرگونه گرانفروشی و تخلف اقتصادی را به این نهاد گرارش و اطلاع رسانی کنند.

شهرستان ‪گنبد کاوس  ۲۹۰‬ هزار نفر جمعیت دارد.‬

کد مطلب 743583

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