روح پهلواني چنين اجازه اي نمي دهد

فرهاد كاظمي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ورزشي خبرگزاري مهر گفت:اگر چه ما رقيب ملوان در جام حذفي هستيم ، اما احترام زيادي براي اين تيم و مردم خوب انزلي قائليم و اميد واريم اين تيم بتواند بار ديگر به ليگ برتر باز گردد.

وي كه يك سال ديگر قراردادش را با تيم سپاهان تمديد كرده ، افزود: ماتا كنون فقط 2 بازيكن به نام هاي مرتضي هاشمي و هدايت شهرياري را به خدمت گرفته ايم و نام هر بازيكن جديدي را كه به خدمت بگيريم ، خودمان اعلام خواهيم كرد.

وي پيرامون احتمال جدايي آرمناك پطروسيان ، دروازه بان ارمني سپاهان از اين تيم گفت: اين موضوع را از خودش بپرسيد ، اما من در همين جا اعلام مي كنم كه ما هيچ بازيكني را به زور نگه نمي داريم .

كاظمي همچنين درباره شايعات منتشره پيرامون اينكه محرم نويد كيا در ديدار مقابل پاس تهران در هفته پاياني ليگ برتر ، به عمد پنالتي را به خارج از دروازه پاس فرستاد ، گفت: به نظر من روح پهلواني اجازه نمي دهد كه يك ورزشكار چنين كاري بكند . اساسا براي ما هيچ فرقي نمي كرد كه پاس نايب قهرمان بشود يا پيروزي ، اما آنهايي كه اين شايعات را منتشر مي كنند هم بايد قدري روحيه ي پهلواني داشته باشند.