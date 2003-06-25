۴ تیر ۱۳۸۲، ۱۸:۱۶

فرهاد كاظمي در گفت و گوي اختصاصي با خبرگزاري مهر :

روح پهلواني چنين اجازه اي نمي دهد

مربي تيم فوتبال فولاد مباركه سپاهان گفت: اميد واريم در ديدار برگشت مقابل تيم ملوان بندر انزلي به نتيجه اي دست پيدا كنيم كه در نهايت منجر به صعود ما در مسابقات جام حذفي باشگاههاي ايران شود.

فرهاد كاظمي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ورزشي خبرگزاري مهر گفت:اگر چه ما رقيب ملوان در جام حذفي هستيم ، اما احترام زيادي براي اين تيم و مردم خوب انزلي قائليم  و اميد واريم اين تيم بتواند بار  ديگر به ليگ برتر باز گردد.

وي كه يك سال ديگر قراردادش را با تيم سپاهان تمديد كرده ، افزود: ماتا كنون فقط 2 بازيكن به نام هاي مرتضي هاشمي و هدايت شهرياري را به خدمت گرفته ايم و نام هر بازيكن جديدي را كه به خدمت بگيريم ، خودمان اعلام خواهيم كرد.

وي پيرامون احتمال جدايي آرمناك پطروسيان ، دروازه بان ارمني سپاهان از اين تيم گفت: اين  موضوع را از خودش بپرسيد ، اما من در همين جا اعلام مي كنم كه ما هيچ بازيكني را به زور نگه نمي داريم .

كاظمي همچنين درباره شايعات منتشره پيرامون اينكه محرم نويد كيا در ديدار مقابل پاس تهران در هفته پاياني ليگ برتر ، به عمد پنالتي را به خارج از دروازه پاس فرستاد ، گفت: به نظر من روح پهلواني اجازه نمي دهد كه يك ورزشكار چنين كاري بكند . اساسا براي ما هيچ فرقي نمي كرد كه پاس نايب قهرمان بشود يا پيروزي ، اما آنهايي كه اين شايعات را منتشر مي كنند هم بايد قدري روحيه ي پهلواني داشته باشند.

