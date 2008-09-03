60 پروژه راهسازی در فارس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی ظهر امروز در آیین افتتاح تقاطع غیر همسطح ورودی دوم شهر زرقان افزود: این پروژه ها در شهرهای شیراز، فیروزآباد، داراب، فراشبند، ارسنجان، فسا، استهبان مرودشت و... به بهره برداری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در پی اقدامات صورت گرفته طی مدت اخیر در حوزه راهسازی هم اکنون 555 کیلومتر بزرگراه، یک هزار و300کیلومتر راه اصلی، 10هزار کیلومتر راه روستایی و در مجموع 15هزار کیلومتر راه در سطح استان وجود دارد.

نوروزی با اعلام اینکه در حال حاضر 50 پروژه بزرگ راهسازی در استان فارس در حال انجام است، افزود: به رغم کمبود شدید اعتبارات، پیمانکاران استان با جدیت در حال اجرای پروژه ها هستند و نتیجه این کارها را در افزایش کیفی و کمی جاده های فارس می توان مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه در بحث راه روستایی نیز مقرر شده 70 روستای بالای 100خانوار از راه برخوردار شوند که در استان فارس از این شاخص تعیین شده نیز جلوتر هستیم، افزود: در حال حاضر 300 پروژه راه روستایی در سطح استان در حال اقدام است.

وی از رفع نقاط حادثه خیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته طی این مدت یاد کرد و گفت: برای امسال حدود 10 نقطه حادثه خیز استان را برطرف می کنیم که افتتاح تقاطع غیر همسطح زرقان یکی از این نقاط بوده است.

مدیرکل راه فارس در ادامه هزینه اجرای تقاطع غیر همسطح مذکور را 40 میلیارد ریال اعلام کرد.

زرقان در 35 کیلومتری شیراز واقع شده است.