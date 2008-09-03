علی فیروز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این کتابخانه در زمینی به مساحت هشت هزار و 500 متر مربع از سال 81 در خیابان ارشاد ارومیه در حال اجراست.

وی ادامه داد: از اعتبارات امسال چهار هزار و 500 میلیون ریال برای اتمام کتابخانه مرکزی اختصاص یافته است و برای تجهیز این کتابخانه یک میلیارد ریال اعتبار نیز لازم است.

فیروز در ادامه از احداث هفت کتابخانه در استان خبر داد و بیان داشت: سه کتابخانه مصوب سال گذشته و چهار کتابخانه مصوب سال جاری است که زمینهای آنها تحویل داده شده و عملیات برخی از آنها شروع شده و بقیه نیز به زودی شروع خواهد شد.

وی افزود: این کتابخانه‌ها در شهرهای خوی، قره ضیاء الدین، میاندوآب، سلماس، مهاباد و ارومیه هرکدام با مساحت 500 یا 800 متر مربع در حال احداث هستند.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی اعتبار مورد نیاز برای احداث این کتابخانه‌ها را بیش از 170 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: برای تجهیز این کتابخانه‌ ها نیز مبلغ دو میلیارد و 100 میلیون ریال لازم است.

این کتابخانه در چهار طبقه شامل، طبقه زیرزمین به مساحت سه هزار متر مربع دارای مخزن کتاب و سالن اسناد و انبار کتابهای وارده و خدمات فنی و صحافی و اتاقهای پشتیبانی سالن آمفی تئاتر، طبقه همکف به مساحت 2100 مترمربع دارای تازه های نشر، امور نابینایان، سالن مطالعه نشریات، سالن برگزاری جلسات آمفی تئاتر،سرسرای ورودی سالن اجتماعات و بخش اداری، طبقه اول به مساحت 1900 متر مربع دارای سالن قرائت خانه زنانه و مردانه، کتابهای مرجع و نمازخانه و طبقه دوم به مساحت 650 متر مربع دارای کتابخانه پژوهشی و اتاقهای مطالعه و مشاور، سالن آمفی تئاتر به مساحت 330 متر مربع بوده و ظرفیت 200 نفر است.