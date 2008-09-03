نانو شبکه های دو بعدی در انتقال انرژی سهیم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان اعلام کردند این نانو شبکه دو بعدی مسطح و درخت مانند با استفاده از سیمهای تیتانیوم و سیلیکون، با هدف ارتقای عملکرد انتقال جریان انرژی الکتریکی ساخته شده است.

این نانو شبکه در عین کوچک بودن پیچیدگی خود را حفظ کرده و توانایی بالایی در انتقال جریان الکتریسیته از خود نشان داده است. هدف از تولید این شبکه افزایش سطح شبکه های نانو و حفظ یکچارچگی ساختار در جهت بهبود عملکرد شبکه برای انتقال انرژی است.

دی سیلیسید تیتانیوم، یکی از اجزای سازنده شبکه، قابلیت جذب نور را در سطح وسیعی از طیفهای خورشیدی داشته و ماده ای در دسترس و گران قیمت بوده و در عین حال از درجه بالایی از رسانایی الکتریکی بهره برده است. فلز سیلیساید، عنصر سازنده دیگر نیز در دستگاههای ریز الکترونیک به وفور یافت می شود.

آزمایشها نشان داده است که اتصالات شبکه های نانو عملکرد مواد در انتقال جریان الکتریسیته را بهبود داده و هر یک از عناصر سازنده آن می تواند به تنهایی در انتقال و ذخیره انرژی سهیم باشد.

به گفته محققان، شبکه های نانو به صورت خودکار از پایین به بالا در طی یک واکنش شیمیایی ساده و بدون استفاده از کاتالیزور ساخته می شوند. ساختارهای پایه ای نانو به صورت معمول به صورت یک بعدی بوده و ساختارهای پیچیده تر سه بعدی تولید می شوند. نانو شبکه ساختاری دوبعدی داشته و انشعابات آن ساختاری درخت مانند دارد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان اکنون در حال بررسی کاربردهای الکترونیکی و جذب و ذخیره انرژی الکتریکی توسط این نانو شبکه هستند.