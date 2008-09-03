  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

لاریجانی در پاسخ به یک تذکر:

طرح تغییر ساعت به هیئت رئیسه ارائه نشده است

طرح تغییر ساعت به هیئت رئیسه ارائه نشده است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده خمینی شهر مبنی بر علت بررسی نشدن طرح دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور در ماه رمضان گفت: این طرح تحویل هیئت رئیسه مجلس نشده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری آئین نامه ای با استناد به بند 4 ماده 23 آئین نامه داخلی مجلس از بی انضباطی موجود در صحن علنی مجلس انتقاد کرد و خطاب به لاریجانی گفت : در حال حاضر مشاهده می شود که در صحن علنی مجلس بی انضباطی وجود دارد و شما به عنوان رئیس مجلس با سعه صدری که دارید تذکر نمی دهید و این موضوع بازتاب خوبی در بین مردم و رسانه ها ندارد.

وی همچنین با استناد به ماده 120 و144 آئین نامه داخلی مجلس اظهارداشت: نمایندگان یک طرح دو فوریتی مربوط به تغییر ساعت در ماه رمضان و طرح مربوط به حق التدریس ها را ارائه کرده اند ولی هیچ کدام بررسی نشده است.

لاریجانی در پاسخ به ابطحی گفت: در خصوص بی انضباطی مجلس مقداری هم التزام جلسه باید توسط خود دوستان رعایت شود و شما مقداری التزام را برای مجلس که 290 نماینده دارد بپذیرید.

رئیس مجلس ارائه طرح دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور در ماه رمضان به هیئت رئیسه را تکذیب کرد.

وی در مورد طرح مربوط به حق التدریسی ها نیز گفت: چون در حال گفتگو با وزیر آموزش وپرورش هستیم و شاید برخی از اشکالات از این طریق رفع شود، بنابراین گفتم بهتر است وقت جلسه عنی گرفته نشود ولی اگر شما اصرار داشته باشید می توانیم بررسی کنیم.

کد مطلب 743668

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها