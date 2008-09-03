انتقاد نماینده تبریز نسبت به اعلام خبر خروج لایحه حمایت از خانواده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسین فرهنگی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری آئین نامه ای به استناد ماده 102 آئین نامه داخلی مجلس خطاب به رئیس مجلس با اشاره به اظهارات وی مبنی بر رد خبر خروج لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس گفت: توضیحاتی که شما صبح امروز درباره لایحه حمایت از خانواده دادید، دو مسئله را روشن نکرد.

وی افزود: آنچه که در جراید منعکس شد مربوط به نظرات اشخاص خارج از مجلس نبود بلکه به نقل از هیئت رئیسه مجلس اعلام شده بود که این لایحه از دستور خارجه شده و حتی یکی از اعضای هیئت رئیسه از طریق صدا و سیما این مسئله را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: هیئت رئیسه به استناد چه مجوزی موضوع را از دستور خارج کرده، ضمن اینکه آیا در دستور جلسات هفته آینده به این لایحه رسیدگی خواهد شد یا خیر؟

رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: ما همان روالی را که درباره موضوعاتی که در دستور هفتگی بوده، پیگیری می کنیم. چون برخی اعضای کمیسیون قضایی، برخی از زنان نماینده و برخی آقایان از قم تقاضا کردند که این موضوع با دقت بیشتری رسیدگی شود توصیه کردیم کمیسیون اگر نظری دارد قبل از اینکه در صحن به این موضوع رسیدگی کنیم نظر خود را بدهد.

وی افزود: مطلبی را که از قول یکی از اعضای هیئت رئیسه مطرح شد، درست مطرح نشد وی گفته بود مطابق ضوابط آئین نامه این کار صورت می گیرد اما در رسانه ها در استخدام الفاظ توجه کافی نکردند.

لاریجانی تاکید کرد : ما به دلیل اهمیت موضوع خانواده و مسائل و جایگاه زن در کشور گفتیم که کمیسیون نظرات خود را اعلام کند.